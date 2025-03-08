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Армия Колумбии усилит операцию на западе страны - РИА Новости, 08.03.2025
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06:52 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/kolumbiya-2003767154.html
Армия Колумбии усилит операцию на западе страны
Армия Колумбии усилит операцию на западе страны - РИА Новости, 08.03.2025
Армия Колумбии усилит операцию на западе страны
Армия Колумбии после похищения повстанцами 29 военнослужащих и полицейских не будет выводить подразделения из региона Микай, военное наступление будет усилено,... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T06:52:00+03:00
2025-03-08T06:52:00+03:00
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МЕХИКО, 8 мар - РИА Новости. Армия Колумбии после похищения повстанцами 29 военнослужащих и полицейских не будет выводить подразделения из региона Микай, военное наступление будет усилено, заявил президент страны Густаво Петро в соцсети Х. "Колумбийская армия никогда не покинет Платеадо и Микай. Это необратимое решение, поскольку Микай принадлежит не мексиканским картелям, а Колумбии. Военное и социальное наступление должно быть усилено вдвое", - написал политик. Похищение 29 военнослужащих и полицейских произошло в районе Эль-Платедо западного департамента Каука, где их окружили и задержали, предположительно, представители повстанческих Революционных вооруженных сил Колумбии РВСК/FARC. "Если полицейских продолжат удерживать, режим внутренних беспорядков будет распространен на Микай, что позволит финансировать окончательное военное и социальное наступление. Мы ожидаем, что свободное крестьянство решит присоединиться к программе масштабной выплаты средств на уничтожение плантаций коки", - добавил Петро. Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК), которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.
https://ria.ru/20250218/petro-2000173715.html
https://ria.ru/20241013/kolumbiya-1977797626.html
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в мире, колумбия, каука, густаво петро, революционные вооруженные силы колумбии
В мире, Колумбия, Каука, Густаво Петро, Революционные вооруженные силы Колумбии
Армия Колумбии усилит операцию на западе страны

Армия Колумбии после похищения военных и полицейских усилит операцию на западе

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Колумбии
Полиция Колумбии - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция Колумбии. Архивное фото
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МЕХИКО, 8 мар - РИА Новости. Армия Колумбии после похищения повстанцами 29 военнослужащих и полицейских не будет выводить подразделения из региона Микай, военное наступление будет усилено, заявил президент страны Густаво Петро в соцсети Х.
"Колумбийская армия никогда не покинет Платеадо и Микай. Это необратимое решение, поскольку Микай принадлежит не мексиканским картелям, а Колумбии. Военное и социальное наступление должно быть усилено вдвое", - написал политик.
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Похищение 29 военнослужащих и полицейских произошло в районе Эль-Платедо западного департамента Каука, где их окружили и задержали, предположительно, представители повстанческих Революционных вооруженных сил Колумбии РВСК/FARC.
"Если полицейских продолжат удерживать, режим внутренних беспорядков будет распространен на Микай, что позволит финансировать окончательное военное и социальное наступление. Мы ожидаем, что свободное крестьянство решит присоединиться к программе масштабной выплаты средств на уничтожение плантаций коки", - добавил Петро.
Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК), которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.
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В миреКолумбияКаукаГуставо ПетроРеволюционные вооруженные силы Колумбии
 
 
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