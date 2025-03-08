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Праздничный концерт к 8 Марта состоялся в "Кадетском корпусе" в Химках - РИА Новости, 08.03.2025
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14:47 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/khimki-2003814418.html
Праздничный концерт к 8 Марта состоялся в "Кадетском корпусе" в Химках
Праздничный концерт к 8 Марта состоялся в "Кадетском корпусе" в Химках - РИА Новости, 08.03.2025
Праздничный концерт к 8 Марта состоялся в "Кадетском корпусе" в Химках
Праздничный концерт в преддверии Международного женского дня прошел в школе-интернате "Кадетский корпус" в Химках, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T14:47:00+03:00
2025-03-08T14:47:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
международный женский день
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Праздничный концерт в преддверии Международного женского дня прошел в школе-интернате "Кадетский корпус" в Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. С пожеланиями к присутствующим обратились директор учебного заведения Людмила Суслова и представитель Совета депутатов Руслан Шаипов. "Дорогие дамы, с наступающим праздником! Вы вносите огромный вклад в каждую сферу жизни, будь то семья, образование или профессия. Ваша сила и вера в победу вдохновляют и поддерживают наших защитников", – приводит пресс-служба слова Шаипова. В мероприятии участвовала ефрейтор, участник специальной военной операции Ксения Сычева. Она подчеркнула роль медсестер в спасении жизней бойцов. Поэт Виктор Костенко исполнил на концерте патриотические песни. Финальным аккордом праздничной программы стал показ фильма "Матушка на передовой". Его режиссер Николай Цонку поделился историями о героизме женщин в зоне боевых действий. Международный женский день – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта.
https://ria.ru/20250307/zemlyakova--2003584144.html
химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области), международный женский день
Химки (городской округ в Московской области), Международный женский день
Праздничный концерт к 8 Марта состоялся в "Кадетском корпусе" в Химках

Концерт к 8 Марта прошел в школе-интернате "Кадетский корпус" в Химках

© Фото : Администрация городского округа Химки/ВКОнтактеПраздничный концерт в преддверии Международного женского дня прошел в школе-интернате "Кадетский корпус"
Праздничный концерт в преддверии Международного женского дня прошел в школе-интернате Кадетский корпус - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : Администрация городского округа Химки/ВКОнтакте
Праздничный концерт в преддверии Международного женского дня прошел в школе-интернате "Кадетский корпус"
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Праздничный концерт в преддверии Международного женского дня прошел в школе-интернате "Кадетский корпус" в Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
С пожеланиями к присутствующим обратились директор учебного заведения Людмила Суслова и представитель Совета депутатов Руслан Шаипов.
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Землякова открыла в Химках выставку "Мир женщин" в преддверии 8 Марта
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"Дорогие дамы, с наступающим праздником! Вы вносите огромный вклад в каждую сферу жизни, будь то семья, образование или профессия. Ваша сила и вера в победу вдохновляют и поддерживают наших защитников", – приводит пресс-служба слова Шаипова.
В мероприятии участвовала ефрейтор, участник специальной военной операции Ксения Сычева. Она подчеркнула роль медсестер в спасении жизней бойцов. Поэт Виктор Костенко исполнил на концерте патриотические песни.
Финальным аккордом праздничной программы стал показ фильма "Матушка на передовой". Его режиссер Николай Цонку поделился историями о героизме женщин в зоне боевых действий.
Международный женский день – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта.
 
Химки (городской округ в Московской области)Международный женский день
 
 
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