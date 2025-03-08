https://ria.ru/20250308/khimki-2003814418.html

Праздничный концерт к 8 Марта состоялся в "Кадетском корпусе" в Химках

Праздничный концерт к 8 Марта состоялся в "Кадетском корпусе" в Химках - РИА Новости, 08.03.2025

Праздничный концерт к 8 Марта состоялся в "Кадетском корпусе" в Химках

Праздничный концерт в преддверии Международного женского дня прошел в школе-интернате "Кадетский корпус" в Химках, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T14:47:00+03:00

2025-03-08T14:47:00+03:00

2025-03-08T14:47:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

международный женский день

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Праздничный концерт в преддверии Международного женского дня прошел в школе-интернате "Кадетский корпус" в Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. С пожеланиями к присутствующим обратились директор учебного заведения Людмила Суслова и представитель Совета депутатов Руслан Шаипов. "Дорогие дамы, с наступающим праздником! Вы вносите огромный вклад в каждую сферу жизни, будь то семья, образование или профессия. Ваша сила и вера в победу вдохновляют и поддерживают наших защитников", – приводит пресс-служба слова Шаипова. В мероприятии участвовала ефрейтор, участник специальной военной операции Ксения Сычева. Она подчеркнула роль медсестер в спасении жизней бойцов. Поэт Виктор Костенко исполнил на концерте патриотические песни. Финальным аккордом праздничной программы стал показ фильма "Матушка на передовой". Его режиссер Николай Цонку поделился историями о героизме женщин в зоне боевых действий. Международный женский день – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта.

https://ria.ru/20250307/zemlyakova--2003584144.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), международный женский день