https://ria.ru/20250308/izrail-2003860524.html

Израиль направит делегацию в Доху для продвижения переговоров с ХАМАС

Израиль направит делегацию в Доху для продвижения переговоров с ХАМАС - РИА Новости, 08.03.2025

Израиль направит делегацию в Доху для продвижения переговоров с ХАМАС

Израиль в понедельник направит делегацию в Доху для продвижения переговоров с палестинским движением ХАМАС, сообщил советник канцелярии израильского премьера... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T23:25:00+03:00

2025-03-08T23:25:00+03:00

2025-03-08T23:33:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Израиль в понедельник направит делегацию в Доху для продвижения переговоров с палестинским движением ХАМАС, сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман в Telegram-канале."Израиль, при поддержке США, принимает приглашение посредников и направит делегацию в Доху в понедельник для продвижения переговорного процесса", - написал Гендельман.С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в анклаве и освобождении оставшихся заложников. Израиль заинтересован в продолжении первого этапа сделки, чтобы освободить всех заложников и при этом не давать гарантий о прекращении войны. ХАМАС в свою очередь настаивает на переходе ко второму этапу сделки по Газе, который предусматривает полное прекращение войны и вывод израильских войск из анклава.

https://ria.ru/20250302/izrail-2002573745.html

https://ria.ru/20250301/gaza-2002438254.html

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в мире, израиль, доха, сша, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году