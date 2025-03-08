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Израиль направит делегацию в Доху для продвижения переговоров с ХАМАС - РИА Новости, 08.03.2025
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23:25 08.03.2025 (обновлено: 23:33 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/izrail-2003860524.html
Израиль направит делегацию в Доху для продвижения переговоров с ХАМАС
Израиль направит делегацию в Доху для продвижения переговоров с ХАМАС - РИА Новости, 08.03.2025
Израиль направит делегацию в Доху для продвижения переговоров с ХАМАС
Израиль в понедельник направит делегацию в Доху для продвижения переговоров с палестинским движением ХАМАС, сообщил советник канцелярии израильского премьера... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T23:25:00+03:00
2025-03-08T23:33:00+03:00
в мире
израиль
доха
сша
стив уиткофф
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Израиль в понедельник направит делегацию в Доху для продвижения переговоров с палестинским движением ХАМАС, сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман в Telegram-канале.&quot;Израиль, при поддержке США, принимает приглашение посредников и направит делегацию в Доху в понедельник для продвижения переговорного процесса&quot;, - написал Гендельман.С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в анклаве и освобождении оставшихся заложников. Израиль заинтересован в продолжении первого этапа сделки, чтобы освободить всех заложников и при этом не давать гарантий о прекращении войны. ХАМАС в свою очередь настаивает на переходе ко второму этапу сделки по Газе, который предусматривает полное прекращение войны и вывод израильских войск из анклава.
https://ria.ru/20250302/izrail-2002573745.html
https://ria.ru/20250301/gaza-2002438254.html
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в мире, израиль, доха, сша, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Доха, США, Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль направит делегацию в Доху для продвижения переговоров с ХАМАС

Израиль в понедельник направит делегацию в Доху для переговоров с ХАМАС

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Израиль в понедельник направит делегацию в Доху для продвижения переговоров с палестинским движением ХАМАС, сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман в Telegram-канале.
«

"Израиль, при поддержке США, принимает приглашение посредников и направит делегацию в Доху в понедельник для продвижения переговорного процесса", - написал Гендельман.

Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Израиль выдвинул ХАМАС условия для продление перемирия, сообщают СМИ
2 марта, 13:32
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в анклаве и освобождении оставшихся заложников. Израиль заинтересован в продолжении первого этапа сделки, чтобы освободить всех заложников и при этом не давать гарантий о прекращении войны. ХАМАС в свою очередь настаивает на переходе ко второму этапу сделки по Газе, который предусматривает полное прекращение войны и вывод израильских войск из анклава.
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
ХАМАС обвинило Израиль в срыве переговоров по Газе
1 марта, 12:31
 
В миреИзраильДохаСШАСтив УиткоффБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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