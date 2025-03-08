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В Ираке предупредили о последствиях столкновений в Сирии - РИА Новости, 08.03.2025
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09:29 08.03.2025 (обновлено: 11:34 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/irak-2003778107.html
В Ираке предупредили о последствиях столкновений в Сирии
В Ираке предупредили о последствиях столкновений в Сирии - РИА Новости, 08.03.2025
В Ираке предупредили о последствиях столкновений в Сирии
Столкновения в Сирии между силами безопасности и противниками новой администрации могут отразиться на стабильности и безопасности ближневосточного региона, Ирак РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T09:29:00+03:00
2025-03-08T11:34:00+03:00
в мире
сирия
ирак
латакия (город)
ахмед аш-шараа
башар асад
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Столкновения в Сирии между силами безопасности и противниками новой администрации могут отразиться на стабильности и безопасности ближневосточного региона, Ирак выступает за обеспечение защиты мирных жителей и призывает все стороны к сдержанности, заявил МИД Ирака. В четверг в городе Джебла в Сирии, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в провинциях Латакия и Тартус сложить оружие. "МИД Ирака с большой обеспокоенностью следит за происходящими в Сирии событиями и теми опасными последствиями, которые эти события могут иметь для стабильности и безопасности региона", - говорится в заявлении. Ведомство отметило, что Ирак занимает твердую позицию в сложившейся ситуации. "Министерство подтверждает твердую позицию Ирака, призывающую к обеспечению защиты гражданского населения от последствий конфликта, и подчеркивает важность проявления всеми сторонами сдержанности", - говорится в релизе. Иракский МИД высказался в поддержку диалога и принятия мирных решений вместо вооруженной эскалации. Он также призвал мировое сообщество активизировать усилия, направленные на "прекращение человеческих страданий в Сирии", и поддержать политическое урегулирование, которое гарантировало бы "единство страны и безопасность ее народа". В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250307/latakija-2003545978.html
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в мире, сирия, ирак, латакия (город), ахмед аш-шараа, башар асад
В мире, Сирия, Ирак, Латакия (город), Ахмед аш-Шараа, Башар Асад
В Ираке предупредили о последствиях столкновений в Сирии

МИД Ирака: столкновения в Сирии могут отразиться на безопасности региона

© AP Photo / Omar AlbamДым над местом боестолкновений между силами безопасности и противниками новой администрации в Латакии, Сирия
Дым над местом боестолкновений между силами безопасности и противниками новой администрации в Латакии, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Omar Albam
Дым над местом боестолкновений между силами безопасности и противниками новой администрации в Латакии, Сирия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Столкновения в Сирии между силами безопасности и противниками новой администрации могут отразиться на стабильности и безопасности ближневосточного региона, Ирак выступает за обеспечение защиты мирных жителей и призывает все стороны к сдержанности, заявил МИД Ирака.
В четверг в городе Джебла в Сирии, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в провинциях Латакия и Тартус сложить оружие.
Сирийские военные отправляются из Идлиба в Латакию. 7 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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"МИД Ирака с большой обеспокоенностью следит за происходящими в Сирии событиями и теми опасными последствиями, которые эти события могут иметь для стабильности и безопасности региона", - говорится в заявлении.
Ведомство отметило, что Ирак занимает твердую позицию в сложившейся ситуации.
"Министерство подтверждает твердую позицию Ирака, призывающую к обеспечению защиты гражданского населения от последствий конфликта, и подчеркивает важность проявления всеми сторонами сдержанности", - говорится в релизе.
Иракский МИД высказался в поддержку диалога и принятия мирных решений вместо вооруженной эскалации. Он также призвал мировое сообщество активизировать усилия, направленные на "прекращение человеческих страданий в Сирии", и поддержать политическое урегулирование, которое гарантировало бы "единство страны и безопасность ее народа".
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
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В миреСирияИракЛатакия (город)Ахмед аш-ШарааБашар Асад
 
 
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