В Ираке предупредили о последствиях столкновений в Сирии
МИД Ирака: столкновения в Сирии могут отразиться на безопасности региона
© AP Photo / Omar AlbamДым над местом боестолкновений между силами безопасности и противниками новой администрации в Латакии, Сирия
© AP Photo / Omar Albam
Дым над местом боестолкновений между силами безопасности и противниками новой администрации в Латакии, Сирия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Столкновения в Сирии между силами безопасности и противниками новой администрации могут отразиться на стабильности и безопасности ближневосточного региона, Ирак выступает за обеспечение защиты мирных жителей и призывает все стороны к сдержанности, заявил МИД Ирака.
В четверг в городе Джебла в Сирии, в нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в провинции Тартус и Латакия прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в провинциях Латакия и Тартус сложить оружие.
"МИД Ирака с большой обеспокоенностью следит за происходящими в Сирии событиями и теми опасными последствиями, которые эти события могут иметь для стабильности и безопасности региона", - говорится в заявлении.
Ведомство отметило, что Ирак занимает твердую позицию в сложившейся ситуации.
"Министерство подтверждает твердую позицию Ирака, призывающую к обеспечению защиты гражданского населения от последствий конфликта, и подчеркивает важность проявления всеми сторонами сдержанности", - говорится в релизе.
Иракский МИД высказался в поддержку диалога и принятия мирных решений вместо вооруженной эскалации. Он также призвал мировое сообщество активизировать усилия, направленные на "прекращение человеческих страданий в Сирии", и поддержать политическое урегулирование, которое гарантировало бы "единство страны и безопасность ее народа".
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.