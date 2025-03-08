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Гагин заявил о жалобах ВСУ на плохое снабжение из-за расхищения бюджета
Гагин заявил о жалобах ВСУ на плохое снабжение из-за расхищения бюджета - РИА Новости, 08.03.2025
Гагин заявил о жалобах ВСУ на плохое снабжение из-за расхищения бюджета
Украинские солдаты и офицеры жалуются в соцсетях на отсутствие регулярной ротации и нормальной медицинской помощи, на плохое снабжение и нехватку боеприпасов на РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T14:31:00+03:00
2025-03-08T14:31:00+03:00
2025-03-08T14:31:00+03:00
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КУРСК, 8 мар – РИА Новости. Украинские солдаты и офицеры жалуются в соцсетях на отсутствие регулярной ротации и нормальной медицинской помощи, на плохое снабжение и нехватку боеприпасов на фоне расхищения бюджетных средств киевским режимом, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. По словам собеседника агентства, солдаты и офицеры ВСУ активно общаются в украинских чатах и группах в социальных сетях, демонстрируя низкий моральный дух. "По всей линии боевого соприкосновения противник сейчас не в лучшем состоянии морального духа находится… Очень часто в этих вольных беседах они позволяют себе говорить о том, что практически нет снабжения, практически нет нормальной ротации, что не хватает боеприпасов, что нет нормального, достойного лечения, нет уважения к военнослужащим и так далее", - сказал Гагин. Киевский режим не выполняет своих обязательств перед военнослужащими и не отвечает требованиям современной державы, ведущей боевые действия, отметил он. "Массовое расхищение военного бюджета (киевским режимом - ред.), массовое расхищение денег, которые выделяются на укрепление, на обеспечение, на тыловое обеспечение и так далее. То есть все это вскрывается, когда мы действительно наблюдаем вот эти вот паблики, когда мы наблюдаем украинский сегмент интернета", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20250308/vsu-2003796579.html
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в мире, ян гагин, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Украина
Гагин заявил о жалобах ВСУ на плохое снабжение из-за расхищения бюджета
Гагин: солдаты ВСУ жалуются на снабжение и лечение из-за расхищения бюджета