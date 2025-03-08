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МИД Франции выразил обеспокоенность насилием в Сирии - РИА Новости, 08.03.2025
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20:11 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/frantsiya-2003849256.html
МИД Франции выразил обеспокоенность насилием в Сирии
МИД Франции выразил обеспокоенность насилием в Сирии - РИА Новости, 08.03.2025
МИД Франции выразил обеспокоенность насилием в Сирии
МИД Франции выразил обеспокоенность по поводу насилия, произошедшего в Сирии в последние дни в провинциях Тартус, Латакия и Хомс, сообщило ведомство в... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T20:11:00+03:00
2025-03-08T20:11:00+03:00
в мире
сирия
тартус (мухафаза)
латакия (город)
ахмед аш-шараа
башар асад
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ПАРИЖ, 8 мар - РИА Новости. МИД Франции выразил обеспокоенность по поводу насилия, произошедшего в Сирии в последние дни в провинциях Тартус, Латакия и Хомс, сообщило ведомство в коммюнике. "Франция самым решительным образом осуждает злоупотребления, от которых пострадали гражданские лица на религиозной почве, а также заключенные. Она призывает временные сирийские власти обеспечить, чтобы независимые расследования могли пролить свет на эти преступления и чтобы виновные в них были осуждены. Франция подтверждает свою приверженность мирному и инклюзивному политическому переходу, защищенному от иностранного вмешательства, который гарантирует сохранение этнического и конфессионального плюрализма Сирии, что является единственным способом предотвратить раздробленность и насилие в стране", - следует из коммюнике. В четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в Тартус и Латакию прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250308/siriya-2003837852.html
https://ria.ru/20250308/siriya-2003806929.html
сирия
тартус (мухафаза)
латакия (город)
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в мире, сирия, тартус (мухафаза), латакия (город), ахмед аш-шараа, башар асад
В мире, Сирия, Тартус (мухафаза), Латакия (город), Ахмед аш-Шараа, Башар Асад
МИД Франции выразил обеспокоенность насилием в Сирии

МИД Франции выразил обеспокоенность насилием в провинциях Тартус, Латакия и Хомс

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 мар - РИА Новости. МИД Франции выразил обеспокоенность по поводу насилия, произошедшего в Сирии в последние дни в провинциях Тартус, Латакия и Хомс, сообщило ведомство в коммюнике.
«
"Франция самым решительным образом осуждает злоупотребления, от которых пострадали гражданские лица на религиозной почве, а также заключенные. Она призывает временные сирийские власти обеспечить, чтобы независимые расследования могли пролить свет на эти преступления и чтобы виновные в них были осуждены. Франция подтверждает свою приверженность мирному и инклюзивному политическому переходу, защищенному от иностранного вмешательства, который гарантирует сохранение этнического и конфессионального плюрализма Сирии, что является единственным способом предотвратить раздробленность и насилие в стране", - следует из коммюнике.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Лига арабских государств осудила насилие в Сирии
Вчера, 18:20
В четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в Тартус и Латакию прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
Дым над местом боестолкновений между силами безопасности и противниками новой администрации в Латакии, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В Сирии закрыли дороги в часть страны, где вспыхнули столкновения
Вчера, 14:02
 
В миреСирияТартус (мухафаза)Латакия (город)Ахмед аш-ШарааБашар Асад
 
 
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