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Опрос показал, сколько французов поддерживают увеличение военных расходов - РИА Новости, 08.03.2025
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17:51 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/frantsiya-2003834310.html
Опрос показал, сколько французов поддерживают увеличение военных расходов
Опрос показал, сколько французов поддерживают увеличение военных расходов - РИА Новости, 08.03.2025
Опрос показал, сколько французов поддерживают увеличение военных расходов
Большинство жителей Франции (59%) поддерживают увеличение государственных расходов на оборону, даже если при этом придётся урезать финансирование в других... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T17:51:00+03:00
2025-03-08T17:51:00+03:00
в мире
франция
себастьян лекорню
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ПАРИЖ, 8 мар - РИА Новости. Большинство жителей Франции (59%) поддерживают увеличение государственных расходов на оборону, даже если при этом придётся урезать финансирование в других областях, следует из результатов исследования, проведенного компанией CSA для газеты Journal du Dimanche и ряда других СМИ. "Согласно исследованию CSA… 59% населения считают, что стоит увеличить оборонный бюджет, даже если это будет подразумевать бюджетные урезания в других сферах", - пишет газета. Против таких действий в ущерб другим секторам высказался 41% опрошенных, добавляется в материале издания. Отмечается, что за увеличение оборонных расходов больше всего выступают французы старше 65 лет (71%). Наименьшую поддержку эта идея встретила в возрастной категории 25-34 года (47%). Исследование проводилось среди 1 010 жителей Франции. Данные о дате проведения опроса и статистической погрешности не приводятся. Принятый ранее бюджет Франции на 2025 год включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не был пересмотрен: оборонное ведомство получит дополнительные 3,3 миллиарда евро больше, его бюджет составит 50,5 миллиарда евро. Позднее глава минобороны Себастьян Лекорню заявил, что желает почти вдвое увеличить оборонный бюджет, доведя его до 100 миллиардов евро в год.
https://ria.ru/20250308/ucheniya-2003808134.html
https://ria.ru/20250303/makron-2002752629.html
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60
353
60
в мире, франция, себастьян лекорню
В мире, Франция, Себастьян Лекорню
Опрос показал, сколько французов поддерживают увеличение военных расходов

Journal du Dimanche: 59% французов поддерживают увеличение оборонных расходов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПАРИЖ, 8 мар - РИА Новости. Большинство жителей Франции (59%) поддерживают увеличение государственных расходов на оборону, даже если при этом придётся урезать финансирование в других областях, следует из результатов исследования, проведенного компанией CSA для газеты Journal du Dimanche и ряда других СМИ.
«
"Согласно исследованию CSA… 59% населения считают, что стоит увеличить оборонный бюджет, даже если это будет подразумевать бюджетные урезания в других сферах", - пишет газета.
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Против таких действий в ущерб другим секторам высказался 41% опрошенных, добавляется в материале издания.
Отмечается, что за увеличение оборонных расходов больше всего выступают французы старше 65 лет (71%). Наименьшую поддержку эта идея встретила в возрастной категории 25-34 года (47%).
Исследование проводилось среди 1 010 жителей Франции. Данные о дате проведения опроса и статистической погрешности не приводятся.
Принятый ранее бюджет Франции на 2025 год включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не был пересмотрен: оборонное ведомство получит дополнительные 3,3 миллиарда евро больше, его бюджет составит 50,5 миллиарда евро.
Позднее глава минобороны Себастьян Лекорню заявил, что желает почти вдвое увеличить оборонный бюджет, доведя его до 100 миллиардов евро в год.
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