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Во Франции внесли законопроект об отмене супружеского долга - РИА Новости, 08.03.2025
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22:51 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/frantsija-2003858376.html
Во Франции внесли законопроект об отмене супружеского долга
Во Франции внесли законопроект об отмене супружеского долга - РИА Новости, 08.03.2025
Во Франции внесли законопроект об отмене супружеского долга
Левая партия "Непокорившаяся Франция" внесла на рассмотрение парламента законопроект об отмене супружеского долга, сообщает издание Parisien. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T22:51:00+03:00
2025-03-08T22:51:00+03:00
в мире
франция
версаль
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ПАРИЖ, 8 мар - РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция" внесла на рассмотрение парламента законопроект об отмене супружеского долга, сообщает издание Parisien. "Непокорившаяся Франция" представила в Нацсобрании законопроект, направленный на то, чтобы положить конец "супружескому долгу" во французском законодательстве", - сообщило СМИ. Супружеский долг, или обязанность вступать в сексуальные отношения с мужем или женой, не фигурирует как таковой в гражданском кодексе Франции, отмечает издание. Но, по мнению депутата партии Сары Легрен, представившей текст, "супруги обязаны друг другу общностью жизни", что можно интерпретировать как разделение с супругом одной кровати. "Цель предлагаемого закона – обеспечить, чтобы это ошибочное прочтение гражданского кодекса никогда больше не применялось в делах о разводе. Это также способ подтвердить нашу приверженность борьбе с изнасилованиями в браке", - цитирует СМИ депутата. Законопроект был представлен после решения по делу мужа 69-летней француженки, который объявил ее виновной в разводе из-за того, что она перестала вступать с ним в сексуальные отношения. В январе ЕСПЧ признал женщину невиновной, отметив, что "существование такого супружеского обязательства противоречит сексуальной свободе и праву на физическую автономию". Согласно заявлению, ЕСПЧ установил в решении французского суда нарушение восьмой статьи Европейской конвенции по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни). Как указывается в заявлении, супруги поженились в 1984 году, в браке у них родились четверо детей. Женщина подала на развод в 2012 году, указав в качестве причин, в частности, вспыльчивость и жестокость супруга. Муж подал встречный иск, утверждая, что иск о разводе должен быть удовлетворен на основании вины жены в невыполнении "супружеских обязанностей". Апелляционный суд в Версале в 2019 году удовлетворил иск о разводе, возложив за него вину исключительно на женщину на том основании, что её "постоянный отказ вступать в сексуальные отношения с мужем, что не могло быть оправдано соображениями здоровья, представлял собой серьезное и неоднократное нарушение супружеских обязанностей". В 2020 году кассационный суд отклонил попытки жены подать апелляцию, после чего в 2021 году она обратилась в ЕСПЧ.
https://ria.ru/20250124/makron-1995233969.html
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в мире, франция, версаль, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Франция, Версаль, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Во Франции внесли законопроект об отмене супружеского долга

В парламент Франции внесли законопроект об отмене супружеского долга

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПАРИЖ, 8 мар - РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция" внесла на рассмотрение парламента законопроект об отмене супружеского долга, сообщает издание Parisien.
«
"Непокорившаяся Франция" представила в Нацсобрании законопроект, направленный на то, чтобы положить конец "супружескому долгу" во французском законодательстве", - сообщило СМИ.
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Супружеский долг, или обязанность вступать в сексуальные отношения с мужем или женой, не фигурирует как таковой в гражданском кодексе Франции, отмечает издание. Но, по мнению депутата партии Сары Легрен, представившей текст, "супруги обязаны друг другу общностью жизни", что можно интерпретировать как разделение с супругом одной кровати.
«
"Цель предлагаемого закона – обеспечить, чтобы это ошибочное прочтение гражданского кодекса никогда больше не применялось в делах о разводе. Это также способ подтвердить нашу приверженность борьбе с изнасилованиями в браке", - цитирует СМИ депутата.
Законопроект был представлен после решения по делу мужа 69-летней француженки, который объявил ее виновной в разводе из-за того, что она перестала вступать с ним в сексуальные отношения. В январе ЕСПЧ признал женщину невиновной, отметив, что "существование такого супружеского обязательства противоречит сексуальной свободе и праву на физическую автономию".
Согласно заявлению, ЕСПЧ установил в решении французского суда нарушение восьмой статьи Европейской конвенции по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни).
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Как указывается в заявлении, супруги поженились в 1984 году, в браке у них родились четверо детей. Женщина подала на развод в 2012 году, указав в качестве причин, в частности, вспыльчивость и жестокость супруга.
Муж подал встречный иск, утверждая, что иск о разводе должен быть удовлетворен на основании вины жены в невыполнении "супружеских обязанностей".
Апелляционный суд в Версале в 2019 году удовлетворил иск о разводе, возложив за него вину исключительно на женщину на том основании, что её "постоянный отказ вступать в сексуальные отношения с мужем, что не могло быть оправдано соображениями здоровья, представлял собой серьезное и неоднократное нарушение супружеских обязанностей".
В 2020 году кассационный суд отклонил попытки жены подать апелляцию, после чего в 2021 году она обратилась в ЕСПЧ.
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