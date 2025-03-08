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Финляндия не нашла связи России с повреждением кабеля, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2025
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14:51 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/finljandija-2003815911.html
Финляндия не нашла связи России с повреждением кабеля, пишут СМИ
Финляндия не нашла связи России с повреждением кабеля, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2025
Финляндия не нашла связи России с повреждением кабеля, пишут СМИ
Правительство Финляндии не обнаружило связи России или другой страны с повреждением электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, сообщает американская... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T14:51:00+03:00
2025-03-08T14:51:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Правительство Финляндии не обнаружило связи России или другой страны с повреждением электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Не обнаружив никакой связи между поврежденным кабелем и Кремлем или каким-либо другим правительством, финское правительство освободило судно (Eagle S - ред.)", - говорится в публикации. По данным финских чиновников, на которых ссылается газета, не удалось обнаружить достаточно доказательств для выдачи ордеров на арест или для того, чтобы прокуроры выдвинули обвинения в преднамеренных правонарушениях. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре был поврежден электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2, а версия о "российском следе" инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
https://ria.ru/20250102/arest-1992339517.html
https://ria.ru/20250225/finljandija-2001463586.html
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в мире, россия, балтийское море, павел кузнецов, мария захарова, нато
В мире, Россия, Балтийское море, Павел Кузнецов, Мария Захарова, НАТО
Финляндия не нашла связи России с повреждением кабеля, пишут СМИ

WSJ: власти Финляндии не нашли связи России с повреждением кабеля EstLink 2

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Правительство Финляндии не обнаружило связи России или другой страны с повреждением электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«
"Не обнаружив никакой связи между поврежденным кабелем и Кремлем или каким-либо другим правительством, финское правительство освободило судно (Eagle S - ред.)", - говорится в публикации.
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По данным финских чиновников, на которых ссылается газета, не удалось обнаружить достаточно доказательств для выдачи ордеров на арест или для того, чтобы прокуроры выдвинули обвинения в преднамеренных правонарушениях.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре был поврежден электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2, а версия о "российском следе" инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
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В миреРоссияБалтийское мореПавел КузнецовМария ЗахароваНАТО
 
 
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