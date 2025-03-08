https://ria.ru/20250308/efimov-2003805954.html
Ефимов: с начала реновации на северо-западе Москвы построили 19 домов
Ефимов: с начала реновации на северо-западе Москвы построили 19 домов - РИА Новости, 08.03.2025
Ефимов: с начала реновации на северо-западе Москвы построили 19 домов
На северо-западе Москвы построили 19 домов с начала действия программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T13:50:00+03:00
2025-03-08T13:50:00+03:00
2025-03-08T13:50:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058121_0:112:3000:1800_1920x0_80_0_0_16d4507f6066f16ecb469b4f90242bba.jpg
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. На северо-западе Москвы построили 19 домов с начала действия программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На сегодня в Северо-Западном административном округе по программе реновации возведено 19 новостроек. Они расположены в шести районах. Общая площадь квартир во всех жилых комплексах составляет свыше 280 тысяч квадратных метров. Это позволяет предоставить жилье около 10 тысячам москвичей", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.Всего в новых домах обустроены около 5 тысяч квартир с готовой отделкой, а именно 1,2 тысячи квартир в шести ЖК в Хорошево-Мневниках, почти 900 квартир в четырех ЖК в районе Щукино, 1,4 тысячи квартир в домах в Северном и Южном Тушине.Как уточнил Ефимов, всего в СЗАО по реновации должны демонтировать 432 старых дома, а более 86 тысяч человек получат новое жилье.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году к заселению по реновации подготовили 82 дома, в новые дома начали переезжать 49 тысяч человек.Процесс реновации длится в Москве с августа 2017 года. По этой программе планируется расселить более 5 тысяч домов и около миллиона человек.
https://ria.ru/20250307/efimov-2003602807.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058121_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_966bbcb4b16e5729def149a253023afb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин
Ефимов: с начала реновации на северо-западе Москвы построили 19 домов
Ефимов: с 2017 года в шести районах Москвы возвели 19 домов по реновации
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. На северо-западе Москвы построили 19 домов с начала действия программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На сегодня в Северо-Западном административном округе по программе реновации возведено 19 новостроек. Они расположены в шести районах. Общая площадь квартир во всех жилых комплексах составляет свыше 280 тысяч квадратных метров. Это позволяет предоставить жилье около 10 тысячам москвичей", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.
Всего в новых домах обустроены около 5 тысяч квартир с готовой отделкой, а именно 1,2 тысячи квартир в шести ЖК в Хорошево-Мневниках, почти 900 квартир в четырех ЖК в районе Щукино, 1,4 тысячи квартир в домах в Северном и Южном Тушине.
Как уточнил Ефимов, всего в СЗАО по реновации должны демонтировать 432 старых дома, а более 86 тысяч человек получат новое жилье.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году к заселению по реновации подготовили 82 дома, в новые дома начали переезжать 49 тысяч человек.
Процесс реновации длится в Москве с августа 2017 года. По этой программе планируется расселить более 5 тысяч домов и около миллиона человек.