https://ria.ru/20250308/efimov-2003805954.html

Ефимов: с начала реновации на северо-западе Москвы построили 19 домов

Ефимов: с начала реновации на северо-западе Москвы построили 19 домов - РИА Новости, 08.03.2025

Ефимов: с начала реновации на северо-западе Москвы построили 19 домов

На северо-западе Москвы построили 19 домов с начала действия программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T13:50:00+03:00

2025-03-08T13:50:00+03:00

2025-03-08T13:50:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058121_0:112:3000:1800_1920x0_80_0_0_16d4507f6066f16ecb469b4f90242bba.jpg

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. На северо-западе Москвы построили 19 домов с начала действия программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На сегодня в Северо-Западном административном округе по программе реновации возведено 19 новостроек. Они расположены в шести районах. Общая площадь квартир во всех жилых комплексах составляет свыше 280 тысяч квадратных метров. Это позволяет предоставить жилье около 10 тысячам москвичей", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.Всего в новых домах обустроены около 5 тысяч квартир с готовой отделкой, а именно 1,2 тысячи квартир в шести ЖК в Хорошево-Мневниках, почти 900 квартир в четырех ЖК в районе Щукино, 1,4 тысячи квартир в домах в Северном и Южном Тушине.Как уточнил Ефимов, всего в СЗАО по реновации должны демонтировать 432 старых дома, а более 86 тысяч человек получат новое жилье.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году к заселению по реновации подготовили 82 дома, в новые дома начали переезжать 49 тысяч человек.Процесс реновации длится в Москве с августа 2017 года. По этой программе планируется расселить более 5 тысяч домов и около миллиона человек.

https://ria.ru/20250307/efimov-2003602807.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин