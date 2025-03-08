"Растирая сопли": в Раде подвели итоги последних действий Зеленского
Дубинский: Зеленский остался без помощи США и вынужден пойти на переговоры
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал в Telegram-канале итоги работы киевского режима за последние итоги работы.
"Давайте подведем итог двух последних недель сладкой парочки — Зеленского и Ермака", — написал он.
По его словам, Зеленский:
- послал министра финансов США с соглашением, которое сам предложил, внес в план победы и презентовал Трампу в октябре, до выборов;
- визжал о том, что не подпишет ничего без гарантий безопасности;
- поехал в Белый Дом, нахамил там, и получил "пинок под зад";
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"Побежал, растирая сопли по хлебалу в Лондон, за усилением, не получил его".
- сфальсифицировал письмо Трампу от Верховной Рады;
- сопроводил его кривым извинением;
- заявил, что конфликт — еще надолго;
- остался без военной помощи и разведданных;
- согласился ехать в Саудовскую Аравию на встречу по мирному плану.
На прошлой неделе Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры перешли в перепалку, после которой главу киевского режима выгнали из Белого Дома. Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации передавал, что Штаты приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Портал Axios сообщил, что 12 марта в Саудовской Аравии состоится встреча представителей этих двух стран для обсуждения возможного прекращения огня.