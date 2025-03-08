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"Растирая сопли": в Раде подвели итоги последних действий Зеленского - РИА Новости, 08.03.2025
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00:55 08.03.2025 (обновлено: 00:56 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/dubinskiy-2003750927.html
"Растирая сопли": в Раде подвели итоги последних действий Зеленского
"Растирая сопли": в Раде подвели итоги последних действий Зеленского - РИА Новости, 08.03.2025
"Растирая сопли": в Раде подвели итоги последних действий Зеленского
Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал в Telegram-канале итоги работы киевского режима за последние итоги работы. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T00:55:00+03:00
2025-03-08T00:56:00+03:00
в мире
украина
сша
саудовская аравия
дональд трамп
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал в Telegram-канале итоги работы киевского режима за последние итоги работы."Давайте подведем итог двух последних недель сладкой парочки — Зеленского и Ермака", — написал он.По его словам, Зеленский: &quot;Побежал, растирая сопли по хлебалу в Лондон, за усилением, не получил его&quot;.На прошлой неделе Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры перешли в перепалку, после которой главу киевского режима выгнали из Белого Дома. Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации передавал, что Штаты приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.Портал Axios сообщил, что 12 марта в Саудовской Аравии состоится встреча представителей этих двух стран для обсуждения возможного прекращения огня.
https://ria.ru/20250307/sudba-2003677579.html
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в мире, украина, сша, саудовская аравия, дональд трамп, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Растирая сопли": в Раде подвели итоги последних действий Зеленского

Дубинский: Зеленский остался без помощи США и вынужден пойти на переговоры

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал в Telegram-канале итоги работы киевского режима за последние итоги работы.
"Давайте подведем итог двух последних недель сладкой парочки — Зеленского и Ермака", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
"Он не умрет". Какую судьбу предрекли Зеленскому великие пророки
Вчера, 18:30
По его словам, Зеленский:
  • послал министра финансов США с соглашением, которое сам предложил, внес в план победы и презентовал Трампу в октябре, до выборов;
  • визжал о том, что не подпишет ничего без гарантий безопасности;
  • поехал в Белый Дом, нахамил там, и получил "пинок под зад";
«

"Побежал, растирая сопли по хлебалу в Лондон, за усилением, не получил его".

Александр Дубинский
Александр Дубинский
Депутат Рады
  • сфальсифицировал письмо Трампу от Верховной Рады;
  • сопроводил его кривым извинением;
  • заявил, что конфликт — еще надолго;
  • остался без военной помощи и разведданных;
  • согласился ехать в Саудовскую Аравию на встречу по мирному плану.
На прошлой неделе Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры перешли в перепалку, после которой главу киевского режима выгнали из Белого Дома. Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации передавал, что Штаты приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Портал Axios сообщил, что 12 марта в Саудовской Аравии состоится встреча представителей этих двух стран для обсуждения возможного прекращения огня.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
"Оказался агентом Кремля". На кого США заменят Зеленского
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАСаудовская АравияДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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