https://ria.ru/20250308/dubinskiy-2003750927.html

"Растирая сопли": в Раде подвели итоги последних действий Зеленского

"Растирая сопли": в Раде подвели итоги последних действий Зеленского - РИА Новости, 08.03.2025

"Растирая сопли": в Раде подвели итоги последних действий Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал в Telegram-канале итоги работы киевского режима за последние итоги работы. РИА Новости, 08.03.2025

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в мире

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саудовская аравия

дональд трамп

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александр дубинский

верховная рада украины

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал в Telegram-канале итоги работы киевского режима за последние итоги работы."Давайте подведем итог двух последних недель сладкой парочки — Зеленского и Ермака", — написал он.По его словам, Зеленский: "Побежал, растирая сопли по хлебалу в Лондон, за усилением, не получил его".На прошлой неделе Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры перешли в перепалку, после которой главу киевского режима выгнали из Белого Дома. Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации передавал, что Штаты приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.Портал Axios сообщил, что 12 марта в Саудовской Аравии состоится встреча представителей этих двух стран для обсуждения возможного прекращения огня.

https://ria.ru/20250307/sudba-2003677579.html

https://ria.ru/20250307/ukraina-2003412940.html

украина

сша

саудовская аравия

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в мире, украина, сша, саудовская аравия, дональд трамп, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины