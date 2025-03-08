https://ria.ru/20250308/dtp-2003825338.html

На МКАД столкнулись два автомобиля

На МКАД столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 08.03.2025

На МКАД столкнулись два автомобиля

Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 99-го километра МКАД в Москве, есть пострадавший, его эвакуировали по воздуху, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T16:09:00+03:00

2025-03-08T16:09:00+03:00

2025-03-08T17:04:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 99-го километра МКАД в Москве, есть пострадавший, его эвакуировали по воздуху, сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Ранее столичный дептранс сообщал, что на внутренней стороне 99-го километра МКАД в Москве (в районе съезда №102) произошло ДТП с двумя автомобилями. Движение на месте ДТП было временно перекрыто. "Днем 8 марта произошло ДТП на 99-ом км МКАД. Столкнулись несколько автомобилей... В результате, по воздуху эвакуировали с различными травмами одного пострадавшего в специализированное лечебное учреждение столицы", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что к месту происшествия незамедлительно выехали экстренные службы города, в том числе вылетел дежурный санитарный вертолёт Московского авиационного центра. Также ведомство подчеркнуло, что на борту воздушного судна пациента сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф города Москвы.

https://ria.ru/20250305/putin-2003201935.html

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происшествия, москва, россия