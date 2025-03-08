https://ria.ru/20250308/bezopasnost-2003768281.html
В аэропортах Владикавказа и Грозного отменили временные ограничения
В аэропортах Владикавказа и Грозного отменили временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2025
В аэропортах Владикавказа и Грозного отменили временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 7.08 мск в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T07:25:00+03:00
2025-03-08T07:25:00+03:00
2025-03-08T07:37:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 7.08 мск в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 3.13 мск введены в аэропортах Грозного и Владикавказа."В аэропортах Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) в 7.08 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в Владикавказ.
https://ria.ru/20250308/aeroport-2003768620.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, беслан
Владикавказ, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Беслан
В аэропортах Владикавказа и Грозного отменили временные ограничения
Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного отменили временные ограничения