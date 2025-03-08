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В аэропортах Владикавказа и Грозного отменили временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2025
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07:25 08.03.2025 (обновлено: 07:37 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/bezopasnost-2003768281.html
В аэропортах Владикавказа и Грозного отменили временные ограничения
В аэропортах Владикавказа и Грозного отменили временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2025
В аэропортах Владикавказа и Грозного отменили временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 7.08 мск в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T07:25:00+03:00
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владикавказ
грозный
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общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 7.08 мск в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 3.13 мск введены в аэропортах Грозного и Владикавказа."В аэропортах Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) в 7.08 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в Владикавказ.
https://ria.ru/20250308/aeroport-2003768620.html
https://ria.ru/20250308/pulkovo-2003766256.html
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владикавказ, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, беслан
Владикавказ, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Беслан
В аэропортах Владикавказа и Грозного отменили временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного отменили временные ограничения

© Фото : Анна КабисоваМеждународный аэропорт "Владикавказ"
Международный аэропорт Владикавказ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : Анна Кабисова
Международный аэропорт "Владикавказ". Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 7.08 мск в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.
Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 3.13 мск введены в аэропортах Грозного и Владикавказа.
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"В аэропортах Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) в 7.08 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в Владикавказ.
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ВладикавказГрозныйФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ОбществоБеслан
 
 
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