https://ria.ru/20250308/bezopasnost-2003768281.html

В аэропортах Владикавказа и Грозного отменили временные ограничения

В аэропортах Владикавказа и Грозного отменили временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2025

В аэропортах Владикавказа и Грозного отменили временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 7.08 мск в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T07:25:00+03:00

2025-03-08T07:25:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 7.08 мск в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 3.13 мск введены в аэропортах Грозного и Владикавказа."В аэропортах Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) в 7.08 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в Владикавказ.

https://ria.ru/20250308/aeroport-2003768620.html

https://ria.ru/20250308/pulkovo-2003766256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владикавказ, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, беслан