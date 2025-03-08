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В Армении зафиксировали более 40 афтершоков после землетрясения - РИА Новости, 08.03.2025
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12:57 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/armenija-2003799555.html
В Армении зафиксировали более 40 афтершоков после землетрясения
В Армении зафиксировали более 40 афтершоков после землетрясения - РИА Новости, 08.03.2025
В Армении зафиксировали более 40 афтершоков после землетрясения
Свыше 40 афтершоков зафиксированы в субботу в Армении после землетрясения близ города Спитак, пострадавших нет, сообщил пресс-секретарь МВД страны Нарек... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T12:57:00+03:00
2025-03-08T12:57:00+03:00
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ЕРЕВАН, 8 мар – РИА Новости. Свыше 40 афтершоков зафиксированы в субботу в Армении после землетрясения близ города Спитак, пострадавших нет, сообщил пресс-секретарь МВД страны Нарек Саркисян. Ранее в спасательной службе министерства заявили, что 8 марта в 8.26 мск сейсмологической сетью территориальной службы сейсмозащиты Армении было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6 в шести километрах северо-восточнее города Спитак. "По состоянию на данный момент зафиксировано 45 афтершоков, самый сильный из которых магнитудой 3,2 - в девяти километрах севернее Спитака… Афтершоковая активность в течение определенного времени сохранится… Призываем сохранять спокойствие", - написал Саркисян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он сообщил, что после землетрясения спасательная служба получила два сигнала – из городов Гюмри и Артик. "В Гюмри, по предварительным данным, отвалились два квадратных метра облицовки аварийного здания. В Артике с пятого этажа одного из зданий упали два камня. По состоянию на данный момент, пострадавших нет", - отметил Саркисян.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, спитак, армения, гюмри
В мире, Спитак, Армения, Гюмри
В Армении зафиксировали более 40 афтершоков после землетрясения

МВД Армении сообщило о 45 афтершоках после землетрясения близ города Спитак

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАрмения
Армения - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 8 мар – РИА Новости. Свыше 40 афтершоков зафиксированы в субботу в Армении после землетрясения близ города Спитак, пострадавших нет, сообщил пресс-секретарь МВД страны Нарек Саркисян.
Ранее в спасательной службе министерства заявили, что 8 марта в 8.26 мск сейсмологической сетью территориальной службы сейсмозащиты Армении было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6 в шести километрах северо-восточнее города Спитак.
"По состоянию на данный момент зафиксировано 45 афтершоков, самый сильный из которых магнитудой 3,2 - в девяти километрах севернее Спитака… Афтершоковая активность в течение определенного времени сохранится… Призываем сохранять спокойствие", - написал Саркисян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он сообщил, что после землетрясения спасательная служба получила два сигнала – из городов Гюмри и Артик.
"В Гюмри, по предварительным данным, отвалились два квадратных метра облицовки аварийного здания. В Артике с пятого этажа одного из зданий упали два камня. По состоянию на данный момент, пострадавших нет", - отметил Саркисян.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6
Вчера, 09:13
 
В миреСпитакАрменияГюмри
 
 
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