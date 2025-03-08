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Глава РФПИ призвал Россию и США сотрудничать в Арктике - РИА Новости, 08.03.2025
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Наука
 
19:23 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/arktika-2003844172.html
Глава РФПИ призвал Россию и США сотрудничать в Арктике
Глава РФПИ призвал Россию и США сотрудничать в Арктике - РИА Новости, 08.03.2025
Глава РФПИ призвал Россию и США сотрудничать в Арктике
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что РФ и США необходимо сотрудничать в защите Арктики и разработке ее ресурсов. РИА Новости, 08.03.2025
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арктика
кирилл дмитриев
дмитрий песков
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что РФ и США необходимо сотрудничать в защите Арктики и разработке ее ресурсов. &quot;Арктика слишком важна, чтобы (вопросы в регионе решались – ред.) по принципам &quot;политики Холодной войны&quot;. Россия и США должны найти общую почву для обеспечения стабильности, разработки ресурсов и защиты окружающей среды. Сотрудничество - это не выбор, это необходимость&quot;, - написал Дмитриев.Ранее Дмитриев, принимавший участие в российско-американских переговорах высокого уровня 18 февраля в Эр-Рияде, говорил, что на них обсуждались возможные совместные проекты в Арктике. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у РФ и США есть широкое поле для сотрудничества в сфере освоения природных ресурсов, в частности в Арктике. Однако предметных разговоров между странами пока нет, отметил он.
https://ria.ru/20250219/rfpi-2000206854.html
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россия, сша, арктика, кирилл дмитриев, дмитрий песков, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Наука, Россия, США, Арктика, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Глава РФПИ призвал Россию и США сотрудничать в Арктике

Глава РФПИ Дмитриев заявил о необходимости сотрудничества с США в защите Арктики

© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Александр Ковалев
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что РФ и США необходимо сотрудничать в защите Арктики и разработке ее ресурсов.
«

"Арктика слишком важна, чтобы (вопросы в регионе решались – ред.) по принципам "политики Холодной войны". Россия и США должны найти общую почву для обеспечения стабильности, разработки ресурсов и защиты окружающей среды. Сотрудничество - это не выбор, это необходимость", - написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев, принимавший участие в российско-американских переговорах высокого уровня 18 февраля в Эр-Рияде, говорил, что на них обсуждались возможные совместные проекты в Арктике.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у РФ и США есть широкое поле для сотрудничества в сфере освоения природных ресурсов, в частности в Арктике. Однако предметных разговоров между странами пока нет, отметил он.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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НаукаРоссияСШААрктикаКирилл ДмитриевДмитрий ПесковРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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