https://ria.ru/20250308/arktika-2003844172.html

Глава РФПИ призвал Россию и США сотрудничать в Арктике

Глава РФПИ призвал Россию и США сотрудничать в Арктике - РИА Новости, 08.03.2025

Глава РФПИ призвал Россию и США сотрудничать в Арктике

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что РФ и США необходимо сотрудничать в защите Арктики и разработке ее ресурсов. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T19:23:00+03:00

2025-03-08T19:23:00+03:00

2025-03-08T19:23:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что РФ и США необходимо сотрудничать в защите Арктики и разработке ее ресурсов. "Арктика слишком важна, чтобы (вопросы в регионе решались – ред.) по принципам "политики Холодной войны". Россия и США должны найти общую почву для обеспечения стабильности, разработки ресурсов и защиты окружающей среды. Сотрудничество - это не выбор, это необходимость", - написал Дмитриев.Ранее Дмитриев, принимавший участие в российско-американских переговорах высокого уровня 18 февраля в Эр-Рияде, говорил, что на них обсуждались возможные совместные проекты в Арктике. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у РФ и США есть широкое поле для сотрудничества в сфере освоения природных ресурсов, в частности в Арктике. Однако предметных разговоров между странами пока нет, отметил он.

https://ria.ru/20250219/rfpi-2000206854.html

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россия, сша, арктика, кирилл дмитриев, дмитрий песков, российский фонд прямых инвестиций, в мире