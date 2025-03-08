Алаудинов сообщил о масштабном наступлении ВС России в Курской области
Алаудинов: ВС РФ начали наступление на всех участках в Курской области
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские войска начали масштабное наступление в Курской области по всем направлениям, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.
"Наши русские воины из всех подразделений решили сделать подарок нашим женщинам — женщинам России. На всех направлениях курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление. Противник бросает позиции, покидает насиженные участки. Наши ребята двигаются вперед очень хорошо", — отметил он.
По словам Алаудинова, сегодня подразделения группировки войск "Север" оживили каждое направление.
В субботу днем Минобороны сообщило, что бойцы "Севера" в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области.
"Бьем врага и сделаем так, чтобы он пожалел о том, что пришел на нашу родную землю", — подчеркнул командир спецназа "Ахмат".
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российская армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 65 580 солдат и 386 танков.
В феврале Владимир Путин заявил, что военнослужащие 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию Украины.
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