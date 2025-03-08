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Алаудинов сообщил о масштабном наступлении ВС России в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 08.03.2025 (обновлено: 03:09 09.03.2025)
https://ria.ru/20250308/alaudinov-2003852145.html
Алаудинов сообщил о масштабном наступлении ВС России в Курской области
Алаудинов сообщил о масштабном наступлении ВС России в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025
Алаудинов сообщил о масштабном наступлении ВС России в Курской области
Российские войска начали масштабное наступление в Курской области по всем направлениям, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-08T20:43:00+03:00
2025-03-09T03:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
апты алаудинов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские войска начали масштабное наступление в Курской области по всем направлениям, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале. "Наши русские воины из всех подразделений решили сделать подарок нашим женщинам — женщинам России. На всех направлениях курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление. Противник бросает позиции, покидает насиженные участки. Наши ребята двигаются вперед очень хорошо", — отметил он.По словам Алаудинова, сегодня подразделения группировки войск "Север" оживили каждое направление."Бьем врага и сделаем так, чтобы он пожалел о том, что пришел на нашу родную землю", — подчеркнул командир спецназа "Ахмат".Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российская армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 65 580 солдат и 386 танков.В феврале Владимир Путин заявил, что военнослужащие 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию Украины.
https://ria.ru/20250308/vsu-2003796579.html
https://ria.ru/20250308/analitik-2003797357.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Владимир Путин, Украина
Алаудинов сообщил о масштабном наступлении ВС России в Курской области

Алаудинов: ВС РФ начали наступление на всех участках в Курской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские войска начали масштабное наступление в Курской области по всем направлениям, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.
"Наши русские воины из всех подразделений решили сделать подарок нашим женщинам — женщинам России. На всех направлениях курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление. Противник бросает позиции, покидает насиженные участки. Наши ребята двигаются вперед очень хорошо", — отметил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
ВСУ оказались под угрозой окружения в Курской области, пишет Telegraph
Вчера, 12:32
По словам Алаудинова, сегодня подразделения группировки войск "Север" оживили каждое направление.

В субботу днем Минобороны сообщило, что бойцы "Севера" в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области.

"Бьем врага и сделаем так, чтобы он пожалел о том, что пришел на нашу родную землю", — подчеркнул командир спецназа "Ахмат".
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Эксперт рассказал про последствия окружения ВСУ в Курской области
Вчера, 12:40
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российская армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 65 580 солдат и 386 танков.
В феврале Владимир Путин заявил, что военнослужащие 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьВладимир ПутинУкраина
 
 
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