https://ria.ru/20250308/alaudinov-2003852145.html

Алаудинов сообщил о масштабном наступлении ВС России в Курской области

Алаудинов сообщил о масштабном наступлении ВС России в Курской области - РИА Новости, 09.03.2025

Алаудинов сообщил о масштабном наступлении ВС России в Курской области

Российские войска начали масштабное наступление в Курской области по всем направлениям, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-08T20:43:00+03:00

2025-03-08T20:43:00+03:00

2025-03-09T03:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

апты алаудинов

вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские войска начали масштабное наступление в Курской области по всем направлениям, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале. "Наши русские воины из всех подразделений решили сделать подарок нашим женщинам — женщинам России. На всех направлениях курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление. Противник бросает позиции, покидает насиженные участки. Наши ребята двигаются вперед очень хорошо", — отметил он.По словам Алаудинова, сегодня подразделения группировки войск "Север" оживили каждое направление."Бьем врага и сделаем так, чтобы он пожалел о том, что пришел на нашу родную землю", — подчеркнул командир спецназа "Ахмат".Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российская армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 65 580 солдат и 386 танков.В феврале Владимир Путин заявил, что военнослужащие 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию Украины.

https://ria.ru/20250308/vsu-2003796579.html

https://ria.ru/20250308/analitik-2003797357.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин, украина