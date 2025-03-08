https://ria.ru/20250308/aeroport-2003768620.html

В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения

В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2025

В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 7.18 мск в ярославском аэропорту "Туношна", сообщает официальный представитель Росавиации в... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T07:33:00+03:00

2025-03-08T07:33:00+03:00

2025-03-08T07:37:00+03:00

ярославль

туношна

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 7.18 мск в ярославском аэропорту "Туношна", сообщает официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены с 5.35 мск в аэропорту "Туношна" в Ярославле."В ярославском аэропорту "Туношна" в 7.18 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении представителя Росавиации.

https://ria.ru/20250308/bezopasnost-2003768281.html

ярославль

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ярославль, туношна , федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность