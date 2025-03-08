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В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2025
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07:33 08.03.2025 (обновлено: 07:37 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/aeroport-2003768620.html
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2025
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 7.18 мск в ярославском аэропорту "Туношна", сообщает официальный представитель Росавиации в... РИА Новости, 08.03.2025
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ярославль
туношна
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 7.18 мск в ярославском аэропорту "Туношна", сообщает официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены с 5.35 мск в аэропорту "Туношна" в Ярославле."В ярославском аэропорту "Туношна" в 7.18 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении представителя Росавиации.
https://ria.ru/20250308/bezopasnost-2003768281.html
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ярославль, туношна , федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Ярославль, Туношна , Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения

В ярославском аэропорту Туношна сняли временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАэропорт Туношна под Ярославлем
Аэропорт Туношна под Ярославлем - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 7.18 мск в ярославском аэропорту "Туношна", сообщает официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.
Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены с 5.35 мск в аэропорту "Туношна" в Ярославле.
"В ярославском аэропорту "Туношна" в 7.18 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении представителя Росавиации.
Международный аэропорт Владикавказ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В аэропортах Владикавказа и Грозного отменили временные ограничения
Вчера, 07:25
 
ЯрославльТуношнаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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