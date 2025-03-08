https://ria.ru/20250308/aeroport-2003760433.html
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2025
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены для безопасности полетов в аэропортах Владикавказа и Грозного в 03.13 мск, сообщает... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T03:55:00+03:00
2025-03-08T03:55:00+03:00
2025-03-08T04:07:00+03:00
владикавказ
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
беслан
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены для безопасности полетов в аэропортах Владикавказа и Грозного в 03.13 мск, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 03.13 мск введены в аэропортах Владикавказа (Беслан; код ИКАО: URMO) и Грозного (Северный; URMG)", - написал он.
https://ria.ru/20250308/volgograd-2003760108.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, беслан, международная организация гражданской авиации
Владикавказ, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Беслан, Международная организация гражданской авиации
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты