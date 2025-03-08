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В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2025
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03:55 08.03.2025 (обновлено: 04:07 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/aeroport-2003760433.html
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2025
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены для безопасности полетов в аэропортах Владикавказа и Грозного в 03.13 мск, сообщает... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T03:55:00+03:00
2025-03-08T04:07:00+03:00
владикавказ
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
беслан
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены для безопасности полетов в аэропортах Владикавказа и Грозного в 03.13 мск, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 03.13 мск введены в аэропортах Владикавказа (Беслан; код ИКАО: URMO) и Грозного (Северный; URMG)", - написал он.
https://ria.ru/20250308/volgograd-2003760108.html
владикавказ
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владикавказ, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, беслан, международная организация гражданской авиации
Владикавказ, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Беслан, Международная организация гражданской авиации
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты

© Фото : Сергей ШандинМеждународный аэропорт Грозный
Международный аэропорт Грозный - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : Сергей Шандин
Международный аэропорт Грозный. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены для безопасности полетов в аэропортах Владикавказа и Грозного в 03.13 мск, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 03.13 мск введены в аэропортах Владикавказа (Беслан; код ИКАО: URMO) и Грозного (Северный; URMG)", - написал он.
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
03:49
 
ВладикавказГрозныйФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)БезопасностьБесланМеждународная организация гражданской авиации
 
 
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