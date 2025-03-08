https://ria.ru/20250308/aeroport-2003760433.html

В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения

В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2025

В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены для безопасности полетов в аэропортах Владикавказа и Грозного в 03.13 мск, сообщает... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T03:55:00+03:00

2025-03-08T03:55:00+03:00

2025-03-08T04:07:00+03:00

владикавказ

грозный

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

беслан

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены для безопасности полетов в аэропортах Владикавказа и Грозного в 03.13 мск, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 03.13 мск введены в аэропортах Владикавказа (Беслан; код ИКАО: URMO) и Грозного (Северный; URMG)", - написал он.

https://ria.ru/20250308/volgograd-2003760108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владикавказ, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, беслан, международная организация гражданской авиации