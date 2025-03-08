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"Аэрофлот" вручит цветы женщинам-пассажирам на всех рейсах 8 марта - РИА Новости, 08.03.2025
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10:36 08.03.2025 (обновлено: 18:12 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/aeroflot-2003784994.html
"Аэрофлот" вручит цветы женщинам-пассажирам на всех рейсах 8 марта
"Аэрофлот" вручит цветы женщинам-пассажирам на всех рейсах 8 марта - РИА Новости, 08.03.2025
"Аэрофлот" вручит цветы женщинам-пассажирам на всех рейсах 8 марта
Более 31 тысячи цветов будет вручено женщинам-пассажирам на всех рейсах "Аэрофлота" 8 марта, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 08.03.2025
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2025-03-08T18:12:00+03:00
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
общество
международный женский день
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Более 31 тысячи цветов будет вручено женщинам-пассажирам на всех рейсах "Аэрофлота" 8 марта, сообщает пресс-служба перевозчика. "В этот день на всех рейсах мы приготовили для дам более 31 тысячи цветов и такое же количество бокалов игристого для тех, кому уже есть 18 лет. Надеемся, что этот небольшой знак внимания добавит весеннего настроения и радости в авиапутешествие", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что более 63% сотрудников "Аэрофлота" – это представительницы прекрасного пола, а их наибольшее количество – более 6 тысяч – среди бортпроводников. Есть в компании и 88 пилотесс. А более 770 девушек обеспечивают регистрацию и посадку пассажиров на рейсы авиаперевозчика в базовом аэропорту Шереметьево. "Пусть каждый новый день окрыляет вас мечтами, новыми путешествиями и яркими открытиями! Поздравляем с Международным женским днем!" - пожелали в компании. Международный женский день – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта.
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аэрофлот, шереметьево (аэропорт), общество, международный женский день
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Общество, Международный женский день
"Аэрофлот" вручит цветы женщинам-пассажирам на всех рейсах 8 марта

"Аэрофлот" вручит более 31 тыс цветов пассажиркам в Международный женский день

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКорзина с тюльпанами в Международный женский день в Москве. 8 марта 2018
Корзина с тюльпанами в Международный женский день в Москве. 8 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Более 31 тысячи цветов будет вручено женщинам-пассажирам на всех рейсах "Аэрофлота" 8 марта, сообщает пресс-служба перевозчика.
"В этот день на всех рейсах мы приготовили для дам более 31 тысячи цветов и такое же количество бокалов игристого для тех, кому уже есть 18 лет. Надеемся, что этот небольшой знак внимания добавит весеннего настроения и радости в авиапутешествие", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что более 63% сотрудников "Аэрофлота" – это представительницы прекрасного пола, а их наибольшее количество – более 6 тысяч – среди бортпроводников. Есть в компании и 88 пилотесс. А более 770 девушек обеспечивают регистрацию и посадку пассажиров на рейсы авиаперевозчика в базовом аэропорту Шереметьево.
"Пусть каждый новый день окрыляет вас мечтами, новыми путешествиями и яркими открытиями! Поздравляем с Международным женским днем!" - пожелали в компании.
Международный женский день – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта.
Продажа цветов перед 8 марта в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Международный женский день 8 марта: суть и традиции праздника
Вчера, 14:46
 
АэрофлотШереметьево (аэропорт)ОбществоМеждународный женский день
 
 
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