https://ria.ru/20250308/aeroflot-2003784994.html
"Аэрофлот" вручит цветы женщинам-пассажирам на всех рейсах 8 марта
"Аэрофлот" вручит цветы женщинам-пассажирам на всех рейсах 8 марта - РИА Новости, 08.03.2025
"Аэрофлот" вручит цветы женщинам-пассажирам на всех рейсах 8 марта
Более 31 тысячи цветов будет вручено женщинам-пассажирам на всех рейсах "Аэрофлота" 8 марта, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T10:36:00+03:00
2025-03-08T10:36:00+03:00
2025-03-08T18:12:00+03:00
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
общество
международный женский день
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Более 31 тысячи цветов будет вручено женщинам-пассажирам на всех рейсах "Аэрофлота" 8 марта, сообщает пресс-служба перевозчика. "В этот день на всех рейсах мы приготовили для дам более 31 тысячи цветов и такое же количество бокалов игристого для тех, кому уже есть 18 лет. Надеемся, что этот небольшой знак внимания добавит весеннего настроения и радости в авиапутешествие", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что более 63% сотрудников "Аэрофлота" – это представительницы прекрасного пола, а их наибольшее количество – более 6 тысяч – среди бортпроводников. Есть в компании и 88 пилотесс. А более 770 девушек обеспечивают регистрацию и посадку пассажиров на рейсы авиаперевозчика в базовом аэропорту Шереметьево. "Пусть каждый новый день окрыляет вас мечтами, новыми путешествиями и яркими открытиями! Поздравляем с Международным женским днем!" - пожелали в компании. Международный женский день – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта.
https://ria.ru/20250308/prazdnik-1848743509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, шереметьево (аэропорт), общество, международный женский день
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Общество, Международный женский день
"Аэрофлот" вручит цветы женщинам-пассажирам на всех рейсах 8 марта
"Аэрофлот" вручит более 31 тыс цветов пассажиркам в Международный женский день
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Более 31 тысячи цветов будет вручено женщинам-пассажирам на всех рейсах "Аэрофлота" 8 марта, сообщает пресс-служба перевозчика.
"В этот день на всех рейсах мы приготовили для дам более 31 тысячи цветов и такое же количество бокалов игристого для тех, кому уже есть 18 лет. Надеемся, что этот небольшой знак внимания добавит весеннего настроения и радости в авиапутешествие", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что более 63% сотрудников "Аэрофлота
" – это представительницы прекрасного пола, а их наибольшее количество – более 6 тысяч – среди бортпроводников. Есть в компании и 88 пилотесс. А более 770 девушек обеспечивают регистрацию и посадку пассажиров на рейсы авиаперевозчика в базовом аэропорту Шереметьево
.
"Пусть каждый новый день окрыляет вас мечтами, новыми путешествиями и яркими открытиями! Поздравляем с Международным женским днем!" - пожелали в компании.
Международный женский день – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта.