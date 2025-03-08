https://ria.ru/20250308/aeroflot-2003784994.html

"Аэрофлот" вручит цветы женщинам-пассажирам на всех рейсах 8 марта

"Аэрофлот" вручит цветы женщинам-пассажирам на всех рейсах 8 марта - РИА Новости, 08.03.2025

"Аэрофлот" вручит цветы женщинам-пассажирам на всех рейсах 8 марта

Более 31 тысячи цветов будет вручено женщинам-пассажирам на всех рейсах "Аэрофлота" 8 марта, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T10:36:00+03:00

2025-03-08T10:36:00+03:00

2025-03-08T18:12:00+03:00

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

общество

международный женский день

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Более 31 тысячи цветов будет вручено женщинам-пассажирам на всех рейсах "Аэрофлота" 8 марта, сообщает пресс-служба перевозчика. "В этот день на всех рейсах мы приготовили для дам более 31 тысячи цветов и такое же количество бокалов игристого для тех, кому уже есть 18 лет. Надеемся, что этот небольшой знак внимания добавит весеннего настроения и радости в авиапутешествие", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что более 63% сотрудников "Аэрофлота" – это представительницы прекрасного пола, а их наибольшее количество – более 6 тысяч – среди бортпроводников. Есть в компании и 88 пилотесс. А более 770 девушек обеспечивают регистрацию и посадку пассажиров на рейсы авиаперевозчика в базовом аэропорту Шереметьево. "Пусть каждый новый день окрыляет вас мечтами, новыми путешествиями и яркими открытиями! Поздравляем с Международным женским днем!" - пожелали в компании. Международный женский день – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта.

https://ria.ru/20250308/prazdnik-1848743509.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

аэрофлот, шереметьево (аэропорт), общество, международный женский день