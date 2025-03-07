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Макрон поставил условие перед попыткой дозвониться Путину - РИА Новости, 07.03.2025
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07:02 07.03.2025 (обновлено: 13:00 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/zvonok-2003537056.html
Макрон поставил условие перед попыткой дозвониться Путину
Макрон поставил условие перед попыткой дозвониться Путину - РИА Новости, 07.03.2025
Макрон поставил условие перед попыткой дозвониться Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным при условии, что на это дадут согласие Владимир... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T07:02:00+03:00
2025-03-07T13:00:00+03:00
в мире
россия
франция
эммануэль макрон
владимир путин
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным при условии, что на это дадут согласие Владимир Зеленский и европейские лидеры, его слова привело издание Le Point."Я готов поговорить с президентом Путиным, когда мы с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что настало подходящее время", — заявил он.Президент Франции уже выражал готовность к разговору с Путиным "в подходящий момент". По мнению Макрона, это могло бы произойти в цикле грядущих переговоров.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя намерения Макрона, заявил, что запроса на организацию телефонного разговора между лидерами двух стран не поступало.
https://ria.ru/20250307/mest-2003532619.html
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в мире, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Макрон поставил условие перед попыткой дозвониться Путину

Макрон заявил о готовности поговорить с Путиным при согласии Зеленского

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным при условии, что на это дадут согласие Владимир Зеленский и европейские лидеры, его слова привело издание Le Point.
"Я готов поговорить с президентом Путиным, когда мы с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что настало подходящее время", — заявил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон принимает участие во встрече с президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
"Лидер оппозиции": Пушков раскрыл, как Макрон отомстил Трампу
05:45
Президент Франции уже выражал готовность к разговору с Путиным "в подходящий момент". По мнению Макрона, это могло бы произойти в цикле грядущих переговоров.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя намерения Макрона, заявил, что запроса на организацию телефонного разговора между лидерами двух стран не поступало.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Россия учтет заявление Макрона о ядерном оружии в оборонном планировании
Вчера, 17:33
 
В миреРоссияФранцияЭммануэль МакронВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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