https://ria.ru/20250307/zvonok-2003537056.html
Макрон поставил условие перед попыткой дозвониться Путину
Макрон поставил условие перед попыткой дозвониться Путину - РИА Новости, 07.03.2025
Макрон поставил условие перед попыткой дозвониться Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным при условии, что на это дадут согласие Владимир... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T07:02:00+03:00
2025-03-07T07:02:00+03:00
2025-03-07T13:00:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным при условии, что на это дадут согласие Владимир Зеленский и европейские лидеры, его слова привело издание Le Point."Я готов поговорить с президентом Путиным, когда мы с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что настало подходящее время", — заявил он.Президент Франции уже выражал готовность к разговору с Путиным "в подходящий момент". По мнению Макрона, это могло бы произойти в цикле грядущих переговоров.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя намерения Макрона, заявил, что запроса на организацию телефонного разговора между лидерами двух стран не поступало.
https://ria.ru/20250307/mest-2003532619.html
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в мире, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Макрон поставил условие перед попыткой дозвониться Путину
Макрон заявил о готовности поговорить с Путиным при согласии Зеленского