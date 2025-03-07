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"Тотальный творческий процесс": неженские профессии в театральном деле

"Тотальный творческий процесс": неженские профессии в театральном деле - РИА Новости, 07.03.2025

"Тотальный творческий процесс": неженские профессии в театральном деле

Умение вести команду за собой, увлеченность делом и просто физическая выносливость – все эти качества необходимы любому человеку, который решает посвятить свою... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:04:00+03:00

2025-03-07T13:04:00+03:00

2025-03-07T13:04:00+03:00

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Умение вести команду за собой, увлеченность делом и просто физическая выносливость – все эти качества необходимы любому человеку, который решает посвятить свою жизнь театральному делу. Однако некоторые профессии в этой сфере требуют особой отдачи от женщин, особенно, когда речь идет о сферах, которые традиционно считаются мужскими. В преддверии Международного женского дня создательницы мюзикла "Последняя сказка" рассказали о своей работе в театральной компании "Бродвей Москва".Анна ШевчукЗакончила Санкт-Петербургскую театральную академию по специальности режиссура драмы. Постановщик московских мюзиклов.Есть три устойчивых словосочетания: "женская интуиция", "женская логика" и "женская режиссура". Первые два существуют реально, а третье – только в воображении определенной группы театральных критиков. Профессия режиссера, требует смелости от любого, кто рискнул ее выбрать, невзирая на гендерную принадлежность. А еще потрясающую интуицию, запредельное терпение и волю. И, конечно, азарт увлекать своим воображением другие творческие личности.Практика режиссера – ежедневно принимать непростые решения, и так до самой премьеры.Но, когда смотришь генеральный прогон или превью, и вдруг, в какой-то момент ощущаешь, что спектакль "взлетает", то вот это – настоящее обыкновенное чудо. А потом нужно снова что-то подкручивать, менять, исправлять и налаживать. Это тотальный творческий процесс, и, несмотря на сложности, нужно эту "баржу" тащить на себе.В режиссерской юности я не планировала ставить мюзиклы. Но провидение решило по-другому. И реальную школу жанра я прошла, участвуя в московской постановке мюзикла "MAMMA MIA!", который является мировым хитом. Это лицензионный спектакль, то есть приезжала зарубежная творческая команда, и меня, режиссера-резидента, они включили в свой узкий круг, процесс репетиций и выпуска спектакля. А дальше я должна была сохранять проект в хорошем игровом тонусе, в условиях ежедневного проката. И это не просто.Мюзикл "Первое свидание", идущий с аншлагом с 2019, – мой первый опыт самостоятельной постановки в этом жанре. А потом был мюзикл "День влюбленных", комедийное шоу-мюзикл "Мамма Мимо!", и в прошлом году на большой сцене театра МДМ "Последняя сказка".Мюзикл "Последняя сказка" – история про влюбленную пару, которая живет при этом в тотальном непонимании друг друга. И им крупно везет, что в их московской квартире неожиданно появляется самый настоящий Джинн. Начинаются приключения, перипетии, и герои, в какой-то момент, открывают, что главное в жизни – это любовь.Мариам БарскаяПианистка по образованию, уже более 20 лет работает в жанре мюзикла в качестве музыкального руководителя, ассистента музыкального руководителя, дирижера и артиста оркестра."С 2004 года дирижирование стало делом моей жизни. В свое время к нам в компанию приезжали коллеги с Бродвея и Вест-Энда, у которых мы перенимали опыт. Они и внедрили систему, в которой пианист, выпускающий спектакль, становится впоследствии вторым дирижером. Я решила попробовать. Я многому училась у нашего замечательного педагога по вокалу, хормейстера Аллы Константиновны Куликовой. Так что перенимала традиции и русской, и западной дирижерской школы.Когда я начинала, 20-30 лет назад, кроме дирижера Вероники Дударовой, известной в советские времена, женщины особо не шли в эту профессию. В этом деле главное – единство команды, единый дух. В процессе выпуска спектакля есть два этапа: репетиционный период и премьера с дальнейшим прокатом спектакля. К началу репетиций с оркестром у меня должно быть понимание главной идеи будущего спектакля, и когда я прихожу к музыкантам, мне очень важно "заразить" их неким "ДНК" постановки. Но я не считаю, что дирижер занимает какое-то особое место над всеми, дирижер – это звено большой постановочной команды, которое продолжает и развивает вектор идеи и "зерна" будущего спектакля. Безусловно, задает художественное видение, но выпуск мюзикла – это командная работа. Дирижер объединяет работу и оркестра, и артистов, и даже технических служб. Зачастую по важным "точкам" и акцентам меняется свет, происходят переходы между сценами и перемещаются декорации. И здесь очень важен градус, настроение, темп, характер исполнения музыкального материала. Нести идеи и иметь, что сказать – это самое главное для дирижера.Мюзиклы, в отличие от оперетты, где как правило один состав оркестра, очень разные стилистически. Так что и я работаю с очень разными составами оркестра в каждой новой постановке. Например, "MAMMA MIA!" по песням группы АББА сразу диктовал определенный состав – барабаны, гитары, клавиши. Мы ставили джазовые мюзиклы, к примеру, "Чикаго", в нем включены медные духовые банджо, скрипка и контрабас, акустические пианино, аккордеон. В нашей новой "Последней сказке" смешанный состав оркестра. Композитор Евгений Загот написал музыку, которая очень разнообразна жанрово, поэтому мы используем и традиционные инструменты, такие, как струнные и духовые, ударные, а также этническую флейту и арабский уд (струнный щипковый инструмент, напоминающий европейскую лютню – прим. ред)".Ирина КашубаСотрудничает как с драматическими, так и в ведущими музыкальными театрами, поставила десятки мюзиклов по всей стране, а также работала Большом и Мариинском театрах."Уверена: каждый хореограф обязан быть универсальным. По крайней мере, меня так учили – это профессия. Я окончила народное отделение факультета хореографии, и, кажется, логичным было бы посвятить себя только "народникам". Но я работаю в разных стилях и жанрах: классика, джаз, народный, историко-бытовой танец. Мне нравится такое переключение. Разные задачи, разные режиссеры, разные труппы – все это меня развивает, наполняет.Иногда режиссеры драматических спектаклей изначально не знают, где именно нужна хореография в постановке. Поэтому я часто бываю на первых читках пьес, а затем и на актерских репетициях. Некоторые из них дорогого стоят: наблюдать работу мастера, быть свидетелем того, как рождается магия. Весь этот бесценный опыт я переношу и на музыкальный театр.Счастье, когда материал в тебя "попадает". В первую очередь меня должна зацепить музыка – если этого не случается, работать очень сложно. Тогда я ищу вдохновения в чем-то другом: однажды я смогла приступить к работе только увидев эскизы костюмов.Многие до сих пор удивляются, как такое возможно – актеры в мюзиклах одновременно танцуют и поют. Суметь совместить хореографию с вокалом, чтобы не пострадало качество ни того, ни другого – это опыт и большой труд. В первую очередь, работа с дыханием. У нас шикарный педагог по вокалу Алла Константиновна Куликова, она любого научит петь! Любого, кто прикладывает усилия.После того, как выучен вокальный материал и поставлена хореография, начинаются совместные репетиции. Бывает, что идет тяжело, а то и вовсе кажется невозможным, но все решает количество "подходов к снаряду". Если артист не справляется, я советую сначала петь на беговой дорожке или прыгая со скакалкой.Сама идея "Последней сказки" – спектакля о том, как герои из современной Москвы переносятся в мир "Тысячи и одной ночи", дает огромное поле для творчества. Использовать и сочетать бродвейский джаз и танцевальную лексику народов Востока – невероятное удовольствие. Особо искушенный зритель сможет отличить в хореографическом рисунке элементы танцев народов Индии, Турции, Узбекистана, Армении. Музыка Евгения Загота разноплановая, его потрясающие аранжировки дают полет фантазии и возможность сделать номера разностилевыми. Вместе с тем это усложняет кастинг, но в итоге мы собрали сильную актерскую команду и мощный ансамбль. У нас все артисты поют и одновременно танцуют, а главные герои еще и летают, исполняя центральный дуэт мюзикла. И все, подчеркну, вживую!"

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культпоход, москва