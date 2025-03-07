https://ria.ru/20250307/zemlyakova--2003584144.html
Землякова открыла в Химках выставку "Мир женщин" в преддверии 8 Марта
Землякова открыла в Химках выставку "Мир женщин" в преддверии 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2025
Землякова открыла в Химках выставку "Мир женщин" в преддверии 8 Марта
Глава городского округа Химки Елена Землякова открыла выставку "Мир женщин", сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:44:00+03:00
2025-03-07T11:44:00+03:00
2025-03-07T11:44:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова открыла выставку "Мир женщин", сообщает пресс-служба администрации округа. В создании экспозиции приняли участие 22 предпринимательницы со всей Московской области. Особенностью творческого проекта в 2025 году стала фотовыставка "Две страны — одно призвание". Ее организатором стало МКУ "Малый бизнес Химки". Главные героини выставки — успешные женщины из России и Китая. Центральным событием первого дня работы выставки стал телемост с Китаем. Героини выставки ответили на вопросы и поздравили друг друга с наступающим праздником. "Получился очень яркий и интересный международный проект. Уверена, что идея обязательно будет иметь продолжение", – написала в своем телеграм-канале Землякова. Вместе с главой Химок в церемонии открытия также приняли участие летчик-космонавт, Герой России Елена Серова, президент Торгово-промышленной палаты Подмосковья Денис Французов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе по городским округам Химки, Лобня, Долгопрудный Андрей Центеров, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и другие гости. Как отметила одна из организаторов выставки, председатель Клуба деловых женщин химкинского отделения "Союза женщин России" Екатерина Борисова, цель проекта – показать творческую сторону женщин-предпринимателей, дать дополнительный импульс к развитию через искусство. Выставка будет доступна в музейно-выставочном комплексе "Артишок" в парке Толстого до 30 марта.
https://ria.ru/20250306/khimki-2003468857.html
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Землякова открыла в Химках выставку "Мир женщин" в преддверии 8 Марта
Землякова приняла участие в церемонии открытия выставки "Мир женщин" в Химках
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова открыла выставку "Мир женщин", сообщает пресс-служба администрации округа.
В создании экспозиции приняли участие 22 предпринимательницы со всей Московской области.
Особенностью творческого проекта в 2025 году стала фотовыставка "Две страны — одно призвание". Ее организатором стало МКУ "Малый бизнес Химки". Главные героини выставки — успешные женщины из России и Китая. Центральным событием первого дня работы выставки стал телемост с Китаем. Героини выставки ответили на вопросы и поздравили друг друга с наступающим праздником.
"Получился очень яркий и интересный международный проект. Уверена, что идея обязательно будет иметь продолжение", – написала в своем телеграм-канале Землякова.
Вместе с главой Химок в церемонии открытия также приняли участие летчик-космонавт, Герой России Елена Серова, президент Торгово-промышленной палаты Подмосковья Денис Французов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе по городским округам Химки, Лобня, Долгопрудный Андрей Центеров, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и другие гости.
Как отметила одна из организаторов выставки, председатель Клуба деловых женщин химкинского отделения "Союза женщин России" Екатерина Борисова, цель проекта – показать творческую сторону женщин-предпринимателей, дать дополнительный импульс к развитию через искусство.
Выставка будет доступна в музейно-выставочном комплексе "Артишок" в парке Толстого до 30 марта.