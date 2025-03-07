https://ria.ru/20250307/zemletryasenie-2003574916.html
На Кубани произошло землетрясение
На Кубани произошло землетрясение - РИА Новости, 07.03.2025
На Кубани произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на глубине 10 километров в районе поселка Новомихайловский в Туапсинском районе Кубани, жалоб от населения не поступало,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:58:00+03:00
2025-03-07T10:58:00+03:00
2025-03-07T11:00:00+03:00
происшествия
туапсинский район
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на глубине 10 километров в районе поселка Новомихайловский в Туапсинском районе Кубани, жалоб от населения не поступало, сообщили в краевом ГУМЧС."Зафиксировано землетрясение… на глубине 10 километров на расстоянии 15 километров напротив посёлка Новомихайловский, магнитудой 3,9 балла по шкале Рихтера, интенсивностью 2,5-3 балла", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, жалоб от населения не поступало, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатно.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
туапсинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, туапсинский район
Происшествия, Туапсинский район
На Кубани произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Туапсинском районе Кубани