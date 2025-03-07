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На Кубани произошло землетрясение - РИА Новости, 07.03.2025
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10:58 07.03.2025 (обновлено: 11:00 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/zemletryasenie-2003574916.html
На Кубани произошло землетрясение
На Кубани произошло землетрясение - РИА Новости, 07.03.2025
На Кубани произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на глубине 10 километров в районе поселка Новомихайловский в Туапсинском районе Кубани, жалоб от населения не поступало,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:58:00+03:00
2025-03-07T11:00:00+03:00
происшествия
туапсинский район
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на глубине 10 километров в районе поселка Новомихайловский в Туапсинском районе Кубани, жалоб от населения не поступало, сообщили в краевом ГУМЧС."Зафиксировано землетрясение… на глубине 10 километров на расстоянии 15 километров напротив посёлка Новомихайловский, магнитудой 3,9 балла по шкале Рихтера, интенсивностью 2,5-3 балла", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, жалоб от населения не поступало, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатно.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
туапсинский район
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происшествия, туапсинский район
Происшествия, Туапсинский район
На Кубани произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Туапсинском районе Кубани

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на глубине 10 километров в районе поселка Новомихайловский в Туапсинском районе Кубани, жалоб от населения не поступало, сообщили в краевом ГУМЧС.
"Зафиксировано землетрясение… на глубине 10 километров на расстоянии 15 километров напротив посёлка Новомихайловский, магнитудой 3,9 балла по шкале Рихтера, интенсивностью 2,5-3 балла", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, жалоб от населения не поступало, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатно.
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