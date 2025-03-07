https://ria.ru/20250307/zelenskiy-2003717255.html
Зеленского не будет на встрече с США в Саудовской Аравии, передает Fox News
Зеленского не будет на встрече с США в Саудовской Аравии, передает Fox News - РИА Новости, 07.03.2025
Зеленского не будет на встрече с США в Саудовской Аравии, передает Fox News
Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник, 11-го марта, сообщила журналист... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T18:52:00+03:00
2025-03-07T18:52:00+03:00
2025-03-07T18:52:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник, 11-го марта, сообщила журналист телеканала Fox News Нана Саджая со ссылкой на информированный источник. "Зеленский не будет присутствовать на встрече с американской делегацией во вторник", - написала журналист на своей странице в соцсети X. Телеканал Fox News накануне сообщал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что делегации США и Украины встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Зеленского Андрей Ермак. Сам Зеленский, как ожидается, посетит Саудовскую Аравию в понедельник и вторник и встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, заявлял порталу украинский источник.
https://ria.ru/20250307/dizen-2003686501.html
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в мире, саудовская аравия, сша, украина, владимир зеленский, майк уолтц, стив уиткофф, марко рубио
В мире, Саудовская Аравия, США, Украина, Владимир Зеленский, Майк Уолтц, Стив Уиткофф, Марко Рубио
Зеленского не будет на встрече с США в Саудовской Аравии, передает Fox News
Fox News: Зеленского не будет на встрече с делегацией США в Саудовской Аравии