Рейтинг@Mail.ru
Зеленского не будет на встрече с США в Саудовской Аравии, передает Fox News - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/zelenskiy-2003717255.html
Зеленского не будет на встрече с США в Саудовской Аравии, передает Fox News
Зеленского не будет на встрече с США в Саудовской Аравии, передает Fox News - РИА Новости, 07.03.2025
Зеленского не будет на встрече с США в Саудовской Аравии, передает Fox News
Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник, 11-го марта, сообщила журналист... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T18:52:00+03:00
2025-03-07T18:52:00+03:00
в мире
саудовская аравия
сша
украина
владимир зеленский
майк уолтц
стив уиткофф
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8aaa657fe951ab10e27558bfd658aa2e.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник, 11-го марта, сообщила журналист телеканала Fox News Нана Саджая со ссылкой на информированный источник. "Зеленский не будет присутствовать на встрече с американской делегацией во вторник", - написала журналист на своей странице в соцсети X. Телеканал Fox News накануне сообщал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что делегации США и Украины встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Зеленского Андрей Ермак. Сам Зеленский, как ожидается, посетит Саудовскую Аравию в понедельник и вторник и встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, заявлял порталу украинский источник.
https://ria.ru/20250307/dizen-2003686501.html
https://ria.ru/20250307/kellog-2003654826.html
саудовская аравия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003734_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b6671dbe41da2d37eacb2fd17539981.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, сша, украина, владимир зеленский, майк уолтц, стив уиткофф, марко рубио
В мире, Саудовская Аравия, США, Украина, Владимир Зеленский, Майк Уолтц, Стив Уиткофф, Марко Рубио
Зеленского не будет на встрече с США в Саудовской Аравии, передает Fox News

Fox News: Зеленского не будет на встрече с делегацией США в Саудовской Аравии

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник, 11-го марта, сообщила журналист телеканала Fox News Нана Саджая со ссылкой на информированный источник.
"Зеленский не будет присутствовать на встрече с американской делегацией во вторник", - написала журналист на своей странице в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
На Западе высказались о дерзком решении Трампа по Украине
Вчера, 17:03
Телеканал Fox News накануне сообщал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что делегации США и Украины встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Зеленского Андрей Ермак.
Сам Зеленский, как ожидается, посетит Саудовскую Аравию в понедельник и вторник и встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, заявлял порталу украинский источник.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Келлог сделал необычное заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 15:52
 
В миреСаудовская АравияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийМайк УолтцСтив УиткоффМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала