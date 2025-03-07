https://ria.ru/20250307/zelenskiy-2003717255.html

Зеленского не будет на встрече с США в Саудовской Аравии, передает Fox News

Зеленского не будет на встрече с США в Саудовской Аравии, передает Fox News - РИА Новости, 07.03.2025

Зеленского не будет на встрече с США в Саудовской Аравии, передает Fox News

Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник, 11-го марта, сообщила журналист... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T18:52:00+03:00

2025-03-07T18:52:00+03:00

2025-03-07T18:52:00+03:00

в мире

саудовская аравия

сша

украина

владимир зеленский

майк уолтц

стив уиткофф

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8aaa657fe951ab10e27558bfd658aa2e.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник, 11-го марта, сообщила журналист телеканала Fox News Нана Саджая со ссылкой на информированный источник. "Зеленский не будет присутствовать на встрече с американской делегацией во вторник", - написала журналист на своей странице в соцсети X. Телеканал Fox News накануне сообщал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что делегации США и Украины встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Зеленского Андрей Ермак. Сам Зеленский, как ожидается, посетит Саудовскую Аравию в понедельник и вторник и встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, заявлял порталу украинский источник.

https://ria.ru/20250307/dizen-2003686501.html

https://ria.ru/20250307/kellog-2003654826.html

саудовская аравия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, саудовская аравия, сша, украина, владимир зеленский, майк уолтц, стив уиткофф, марко рубио