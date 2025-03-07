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Песков рассказал о встрече Путина с подопечными фонда "Защитники Отечества"
Песков рассказал о встрече Путина с подопечными фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 07.03.2025
Песков рассказал о встрече Путина с подопечными фонда "Защитники Отечества"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал героями женщин, принявших участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:16:00+03:00
2025-03-07T13:16:00+03:00
2025-03-07T13:16:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал героями женщин, принявших участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг. Президент в четверг встретился с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", среди которых были участницы СВО, матери и вдовы погибших бойцов. В беседе также принимали участие замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и мэр Москвы Сергей Собянин. "Такие встречи нужны как, собственно, дань уважения нашим героям. Все эти женщины тоже герои", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Песков рассказал о встрече Путина с подопечными фонда "Защитники Отечества"
Песков назвал участниц встречи с Путиным в фонде "Защитники Отечества" героями