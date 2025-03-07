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Песков рассказал о встрече Путина с подопечными фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 07.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/zaschitniki-2003612310.html
Песков рассказал о встрече Путина с подопечными фонда "Защитники Отечества"
Песков рассказал о встрече Путина с подопечными фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 07.03.2025
Песков рассказал о встрече Путина с подопечными фонда "Защитники Отечества"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал героями женщин, принявших участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:16:00+03:00
2025-03-07T13:16:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал героями женщин, принявших участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг. Президент в четверг встретился с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", среди которых были участницы СВО, матери и вдовы погибших бойцов. В беседе также принимали участие замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и мэр Москвы Сергей Собянин. "Такие встречи нужны как, собственно, дань уважения нашим героям. Все эти женщины тоже герои", - сказал Песков журналистам.
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общество, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, сергей собянин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Собянин, Вооруженные силы РФ
Песков рассказал о встрече Путина с подопечными фонда "Защитники Отечества"

Песков назвал участниц встречи с Путиным в фонде "Защитники Отечества" героями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал героями женщин, принявших участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг.
Президент в четверг встретился с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", среди которых были участницы СВО, матери и вдовы погибших бойцов. В беседе также принимали участие замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и мэр Москвы Сергей Собянин.
"Такие встречи нужны как, собственно, дань уважения нашим героям. Все эти женщины тоже герои", - сказал Песков журналистам.
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