https://ria.ru/20250307/zaschitniki-2003612310.html

Песков рассказал о встрече Путина с подопечными фонда "Защитники Отечества"

Песков рассказал о встрече Путина с подопечными фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 07.03.2025

Песков рассказал о встрече Путина с подопечными фонда "Защитники Отечества"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал героями женщин, принявших участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:16:00+03:00

2025-03-07T13:16:00+03:00

2025-03-07T13:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал героями женщин, принявших участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг. Президент в четверг встретился с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", среди которых были участницы СВО, матери и вдовы погибших бойцов. В беседе также принимали участие замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и мэр Москвы Сергей Собянин. "Такие встречи нужны как, собственно, дань уважения нашим героям. Все эти женщины тоже герои", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250306/putin-2003455958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, сергей собянин, вооруженные силы рф