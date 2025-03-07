https://ria.ru/20250307/yamal-2003628075.html

Около трех тысяч жителей Ямала получат выплаты к 80-летию Победы

Около трех тысяч жителей Ямала получат выплаты к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.03.2025

Около трех тысяч жителей Ямала получат выплаты к 80-летию Победы

Порядка 3 тысяч жителей Ямало-Ненецкого автономного округа получат единовременные выплаты до 200 тысяч рублей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:17:00+03:00

2025-03-07T14:17:00+03:00

2025-03-07T14:17:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Порядка 3 тысяч жителей Ямало-Ненецкого автономного округа получат единовременные выплаты до 200 тысяч рублей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства региона. "Забота о тех, кто прошел все ужасы Великой Отечественной войны, приближал Победу в тылу и, конечно, на фронте – это наша безоговорочная обязанность всегда. В Год героев на Ямале приняли решение дополнить комплекс действующих мер выплатой к юбилею Победы", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. По данным властей, новой мерой поддержки смогут воспользоваться около 3 тысяч жителей округа. Сумма будет зависит от категории. Так, участники и инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей получат по 200 тысяч рублей. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", получат 100 тысяч рублей. Труженики тыла – 80 тысяч рублей. Вдовам участников войны, не вступившим в новый брак, полагается по 60 тысяч рублей. Помимо этого, предусмотрены выплаты для детей войны, имеющих определенный стаж работы на Ямале - им начислят по 15 тысяч рублей. В округе для ветеранов войны по линии социальной защиты действуют 12 мер социальной поддержки, в том числе ежемесячная компенсация расходов за ЖКУ, возмещение расходов стоимости проезда, обеспечение сертификатом на санаторно-курортное лечение и ежемесячное пожизненное содержание.

https://ria.ru/20250304/yamal-2003038027.html

https://ria.ru/20250219/yamal-2000371714.html

ямал

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, дмитрий артюхов