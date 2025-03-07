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Около трех тысяч жителей Ямала получат выплаты к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.03.2025
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
14:17 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/yamal-2003628075.html
Около трех тысяч жителей Ямала получат выплаты к 80-летию Победы
Около трех тысяч жителей Ямала получат выплаты к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.03.2025
Около трех тысяч жителей Ямала получат выплаты к 80-летию Победы
Порядка 3 тысяч жителей Ямало-Ненецкого автономного округа получат единовременные выплаты до 200 тысяч рублей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:17:00+03:00
2025-03-07T14:17:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
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дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Порядка 3 тысяч жителей Ямало-Ненецкого автономного округа получат единовременные выплаты до 200 тысяч рублей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства региона. "Забота о тех, кто прошел все ужасы Великой Отечественной войны, приближал Победу в тылу и, конечно, на фронте – это наша безоговорочная обязанность всегда. В Год героев на Ямале приняли решение дополнить комплекс действующих мер выплатой к юбилею Победы", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. По данным властей, новой мерой поддержки смогут воспользоваться около 3 тысяч жителей округа. Сумма будет зависит от категории. Так, участники и инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей получат по 200 тысяч рублей. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", получат 100 тысяч рублей. Труженики тыла – 80 тысяч рублей. Вдовам участников войны, не вступившим в новый брак, полагается по 60 тысяч рублей. Помимо этого, предусмотрены выплаты для детей войны, имеющих определенный стаж работы на Ямале - им начислят по 15 тысяч рублей. В округе для ветеранов войны по линии социальной защиты действуют 12 мер социальной поддержки, в том числе ежемесячная компенсация расходов за ЖКУ, возмещение расходов стоимости проезда, обеспечение сертификатом на санаторно-курортное лечение и ежемесячное пожизненное содержание.
https://ria.ru/20250304/yamal-2003038027.html
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ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов
Около трех тысяч жителей Ямала получат выплаты к 80-летию Победы

Около 3 тысяч жителей Ямала получат до 200 тысяч рублей к 80-летию Победы

© Фото : пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округаЗдание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Порядка 3 тысяч жителей Ямало-Ненецкого автономного округа получат единовременные выплаты до 200 тысяч рублей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Забота о тех, кто прошел все ужасы Великой Отечественной войны, приближал Победу в тылу и, конечно, на фронте – это наша безоговорочная обязанность всегда. В Год героев на Ямале приняли решение дополнить комплекс действующих мер выплатой к юбилею Победы", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
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По данным властей, новой мерой поддержки смогут воспользоваться около 3 тысяч жителей округа. Сумма будет зависит от категории. Так, участники и инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей получат по 200 тысяч рублей. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", получат 100 тысяч рублей. Труженики тыла – 80 тысяч рублей. Вдовам участников войны, не вступившим в новый брак, полагается по 60 тысяч рублей. Помимо этого, предусмотрены выплаты для детей войны, имеющих определенный стаж работы на Ямале - им начислят по 15 тысяч рублей.
В округе для ветеранов войны по линии социальной защиты действуют 12 мер социальной поддержки, в том числе ежемесячная компенсация расходов за ЖКУ, возмещение расходов стоимости проезда, обеспечение сертификатом на санаторно-курортное лечение и ежемесячное пожизненное содержание.
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