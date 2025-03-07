https://ria.ru/20250307/vzryvy-2003531965.html
В Тернополе прогремели взрывы
В Тернополе прогремели взрывы - РИА Новости, 07.03.2025
В Тернополе прогремели взрывы
Взрывы были слышны в Тернополе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T05:37:00+03:00
2025-03-07T05:37:00+03:00
2025-03-07T05:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Взрывы были слышны в Тернополе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Тернополь - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250307/spetsoperatsiya-2003530256.html
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тернополь, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Тернополь, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Тернополе прогремели взрывы
В Тернополе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы