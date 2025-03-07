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В Полтаве прогремели взрывы - РИА Новости, 07.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:28 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/vzryvy-2003520748.html
В Полтаве прогремели взрывы
В Полтаве прогремели взрывы - РИА Новости, 07.03.2025
В Полтаве прогремели взрывы
Взрывы были слышны в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T01:28:00+03:00
2025-03-07T01:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
полтава
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Взрывы были слышны в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". "В Полтаве было слышно звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в шести областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250307/obstrel-2003520469.html
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полтава, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Полтава, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Полтаве прогремели взрывы

В Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Взрывы были слышны в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
Полтаве было слышно звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в шести областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеПолтаваРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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