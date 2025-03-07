ВСУ повредили здание детсада в Каменке-Днепровской
Балицкий: обстрел ВСУ повредил детсад в Каменке-Днепровской, никто не пострадал
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия обстрела территории действующего детского сада Каменки-Днепровской со стороны ВСУ
Последствия обстрела территории действующего детского сада Каменки-Днепровской со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Детсад Каменки-Днепровской Запорожской области поврежден обстрелом ВСУ, детей в момент обстрела не было, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Преступный киевский режим совершил попытку обстрела территории действующего детского сада Каменки-Днепровской. На момент атаки БПЛА в здании детсада детей не было, находилось пять человек персонала – благо пострадавших нет" , - написал Балицкий.
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия обстрела территории действующего детского сада Каменки-Днепровской со стороны ВСУ
Последствия обстрела территории действующего детского сада Каменки-Днепровской со стороны ВСУ
На месте работают оперативные службы, территория детсада оцеплена, сообщил он, опубликовав фотографии повреждений в учреждении.
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