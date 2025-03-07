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ВСУ повредили здание детсада в Каменке-Днепровской

ВСУ повредили здание детсада в Каменке-Днепровской - РИА Новости, 07.03.2025

ВСУ повредили здание детсада в Каменке-Днепровской

Детсад Каменки-Днепровской Запорожской области поврежден обстрелом ВСУ, детей в момент обстрела не было, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:14:00+03:00

2025-03-07T17:14:00+03:00

2025-03-07T17:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

евгений балицкий

россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Детсад Каменки-Днепровской Запорожской области поврежден обстрелом ВСУ, детей в момент обстрела не было, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Преступный киевский режим совершил попытку обстрела территории действующего детского сада Каменки-Днепровской. На момент атаки БПЛА в здании детсада детей не было, находилось пять человек персонала – благо пострадавших нет" , - написал Балицкий.На месте работают оперативные службы, территория детсада оцеплена, сообщил он, опубликовав фотографии повреждений в учреждении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, россия, происшествия