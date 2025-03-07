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ВСУ повредили здание детсада в Каменке-Днепровской - РИА Новости, 07.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:14 07.03.2025 (обновлено: 17:45 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/vsu-2003690090.html
ВСУ повредили здание детсада в Каменке-Днепровской
ВСУ повредили здание детсада в Каменке-Днепровской - РИА Новости, 07.03.2025
ВСУ повредили здание детсада в Каменке-Днепровской
Детсад Каменки-Днепровской Запорожской области поврежден обстрелом ВСУ, детей в момент обстрела не было, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:14:00+03:00
2025-03-07T17:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
евгений балицкий
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Детсад Каменки-Днепровской Запорожской области поврежден обстрелом ВСУ, детей в момент обстрела не было, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Преступный киевский режим совершил попытку обстрела территории действующего детского сада Каменки-Днепровской. На момент атаки БПЛА в здании детсада детей не было, находилось пять человек персонала – благо пострадавших нет" , - написал Балицкий.На месте работают оперативные службы, территория детсада оцеплена, сообщил он, опубликовав фотографии повреждений в учреждении.
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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Россия, Происшествия
ВСУ повредили здание детсада в Каменке-Днепровской

Балицкий: обстрел ВСУ повредил детсад в Каменке-Днепровской, никто не пострадал

© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия обстрела территории действующего детского сада Каменки-Днепровской со стороны ВСУ
Последствия обстрела территории действующего детского сада Каменки-Днепровской со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской области
Последствия обстрела территории действующего детского сада Каменки-Днепровской со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Детсад Каменки-Днепровской Запорожской области поврежден обстрелом ВСУ, детей в момент обстрела не было, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Преступный киевский режим совершил попытку обстрела территории действующего детского сада Каменки-Днепровской. На момент атаки БПЛА в здании детсада детей не было, находилось пять человек персонала – благо пострадавших нет" , - написал Балицкий.
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия обстрела территории действующего детского сада Каменки-Днепровской со стороны ВСУ
Последствия обстрела территории действующего детского сада Каменки-Днепровской со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской области
Последствия обстрела территории действующего детского сада Каменки-Днепровской со стороны ВСУ
На месте работают оперативные службы, территория детсада оцеплена, сообщил он, опубликовав фотографии повреждений в учреждении.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийРоссияПроисшествия
 
 
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