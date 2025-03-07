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Киев сосредоточится на обороне Славянска и Краматорска, считают в ДНР - РИА Новости, 07.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 07.03.2025 (обновлено: 16:18 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/vsu-2003655711.html
Киев сосредоточится на обороне Славянска и Краматорска, считают в ДНР
Киев сосредоточится на обороне Славянска и Краматорска, считают в ДНР - РИА Новости, 07.03.2025
Киев сосредоточится на обороне Славянска и Краматорска, считают в ДНР
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ сосредоточатся на обороне славянско-краматорской агломерации на севере ДНР. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:56:00+03:00
2025-03-07T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
константиновка
дружковка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ сосредоточатся на обороне славянско-краматорской агломерации на севере ДНР. "Они (ВСУ - ред.) сосредоточатся на обороне агломерации Константиновка - Дружковка - Славянск - Краматорск, потому что для них потеря этой стратегической территории и обвал фронта, это и колоссальные имиджевые потери, колоссальные территориальные потери. Они будут сосредотачиваться на обороне этих участков", - сказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live". Он также отметил продвижение ВС РФ на южнодонецком направлении. "Группировка "Восток" от (Великой - ред.) Новосёлки двигается вверх для того, чтобы, ну, скажем так, подойти к реке Волчья и перекрыть трассу Курахово-Запорожье. Идёт движение от Селидово, такое мощное движение в сторону Днепропетровской области. И там уже от некоторых населённых пунктов считанные километры фактически остались до границы", - добавил советник главы.
https://ria.ru/20250307/mirage-2003626001.html
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константиновка
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в мире, донецкая народная республика, константиновка, дружковка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Дружковка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Киев сосредоточится на обороне Славянска и Краматорска, считают в ДНР

Кимаковский: ВСУ сосредоточатся на обороне Славяно-Краматорской агломерации

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ сосредоточатся на обороне славянско-краматорской агломерации на севере ДНР.
«
"Они (ВСУ - ред.) сосредоточатся на обороне агломерации Константиновка - Дружковка - Славянск - Краматорск, потому что для них потеря этой стратегической территории и обвал фронта, это и колоссальные имиджевые потери, колоссальные территориальные потери. Они будут сосредотачиваться на обороне этих участков", - сказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
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Он также отметил продвижение ВС РФ на южнодонецком направлении.
«
"Группировка "Восток" от (Великой - ред.) Новосёлки двигается вверх для того, чтобы, ну, скажем так, подойти к реке Волчья и перекрыть трассу Курахово-Запорожье. Идёт движение от Селидово, такое мощное движение в сторону Днепропетровской области. И там уже от некоторых населённых пунктов считанные километры фактически остались до границы", - добавил советник главы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаДружковкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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