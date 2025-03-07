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Киев сосредоточится на обороне Славянска и Краматорска, считают в ДНР
Киев сосредоточится на обороне Славянска и Краматорска, считают в ДНР - РИА Новости, 07.03.2025
Киев сосредоточится на обороне Славянска и Краматорска, считают в ДНР
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ сосредоточатся на обороне славянско-краматорской агломерации на севере ДНР. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:56:00+03:00
2025-03-07T15:56:00+03:00
2025-03-07T16:18:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ сосредоточатся на обороне славянско-краматорской агломерации на севере ДНР. "Они (ВСУ - ред.) сосредоточатся на обороне агломерации Константиновка - Дружковка - Славянск - Краматорск, потому что для них потеря этой стратегической территории и обвал фронта, это и колоссальные имиджевые потери, колоссальные территориальные потери. Они будут сосредотачиваться на обороне этих участков", - сказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live". Он также отметил продвижение ВС РФ на южнодонецком направлении. "Группировка "Восток" от (Великой - ред.) Новосёлки двигается вверх для того, чтобы, ну, скажем так, подойти к реке Волчья и перекрыть трассу Курахово-Запорожье. Идёт движение от Селидово, такое мощное движение в сторону Днепропетровской области. И там уже от некоторых населённых пунктов считанные километры фактически остались до границы", - добавил советник главы.
https://ria.ru/20250307/mirage-2003626001.html
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003631573.html
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Киев сосредоточится на обороне Славянска и Краматорска, считают в ДНР
Кимаковский: ВСУ сосредоточатся на обороне Славяно-Краматорской агломерации