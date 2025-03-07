https://ria.ru/20250307/vsu-2003655711.html

Киев сосредоточится на обороне Славянска и Краматорска, считают в ДНР

Киев сосредоточится на обороне Славянска и Краматорска, считают в ДНР - РИА Новости, 07.03.2025

Киев сосредоточится на обороне Славянска и Краматорска, считают в ДНР

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ сосредоточатся на обороне славянско-краматорской агломерации на севере ДНР. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:56:00+03:00

2025-03-07T15:56:00+03:00

2025-03-07T16:18:00+03:00

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дружковка

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ сосредоточатся на обороне славянско-краматорской агломерации на севере ДНР. "Они (ВСУ - ред.) сосредоточатся на обороне агломерации Константиновка - Дружковка - Славянск - Краматорск, потому что для них потеря этой стратегической территории и обвал фронта, это и колоссальные имиджевые потери, колоссальные территориальные потери. Они будут сосредотачиваться на обороне этих участков", - сказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live". Он также отметил продвижение ВС РФ на южнодонецком направлении. "Группировка "Восток" от (Великой - ред.) Новосёлки двигается вверх для того, чтобы, ну, скажем так, подойти к реке Волчья и перекрыть трассу Курахово-Запорожье. Идёт движение от Селидово, такое мощное движение в сторону Днепропетровской области. И там уже от некоторых населённых пунктов считанные километры фактически остались до границы", - добавил советник главы.

https://ria.ru/20250307/mirage-2003626001.html

https://ria.ru/20250307/ukraina-2003631573.html

донецкая народная республика

константиновка

дружковка

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в мире, донецкая народная республика, константиновка, дружковка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф