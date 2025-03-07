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ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, связанным с ВПК Украины - РИА Новости, 07.03.2025
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12:29 07.03.2025 (обновлено: 12:59 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/vpk-2003599298.html
ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, связанным с ВПК Украины
ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, связанным с ВПК Украины - РИА Новости, 07.03.2025
ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, связанным с ВПК Украины
Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры, связанным с ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:29:00+03:00
2025-03-07T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
в мире
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры, связанным с ВСУ, сообщило Минобороны."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.Цель удара достигнута, все объекты поражены, уточнили в ведомстве.Всего за неделю армия нанесла семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, в том числе пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.Кроме того, с 1 по 7 марта:Российские средства ПВО за неделю сбили 21 управляемую авиабомбу JDAM, пять снарядов РСЗО HIMARS и 637 беспилотников.
https://ria.ru/20250306/svo-2003372261.html
https://ria.ru/20250305/pomosch-2003012828.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, В мире
ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, связанным с ВПК Украины

МО: ВС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам, работающим на ВПК Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд, выпущенный по объектам инфраструктуры ВСУ
Снаряд, выпущенный по объектам инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Снаряд, выпущенный по объектам инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры, связанным с ВСУ, сообщило Минобороны.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.
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Цель удара достигнута, все объекты поражены, уточнили в ведомстве.
Всего за неделю армия нанесла семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, в том числе пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
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Кроме того, с 1 по 7 марта:
  • потери ВСУ составили до 10 375 человек;
  • противник лишился 15 танков;
  • 35 украинских военнослужащих сдались в плен.
Российские средства ПВО за неделю сбили 21 управляемую авиабомбу JDAM, пять снарядов РСЗО HIMARS и 637 беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВ мире
 
 
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