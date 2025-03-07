https://ria.ru/20250307/vpk-2003599298.html

ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, связанным с ВПК Украины

ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, связанным с ВПК Украины - РИА Новости, 07.03.2025

ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, связанным с ВПК Украины

Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры, связанным с ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:29:00+03:00

2025-03-07T12:29:00+03:00

2025-03-07T12:59:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры, связанным с ВСУ, сообщило Минобороны."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.Цель удара достигнута, все объекты поражены, уточнили в ведомстве.Всего за неделю армия нанесла семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, в том числе пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.Кроме того, с 1 по 7 марта:Российские средства ПВО за неделю сбили 21 управляемую авиабомбу JDAM, пять снарядов РСЗО HIMARS и 637 беспилотников.

https://ria.ru/20250306/svo-2003372261.html

https://ria.ru/20250305/pomosch-2003012828.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, в мире