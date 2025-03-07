https://ria.ru/20250307/vpk-2003599298.html
ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, связанным с ВПК Украины
ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, связанным с ВПК Украины - РИА Новости, 07.03.2025
ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, связанным с ВПК Украины
Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры, связанным с ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:29:00+03:00
2025-03-07T12:29:00+03:00
2025-03-07T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1590:895_1920x0_80_0_0_b38cb423e9be2e451b33d0f228bc4439.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры, связанным с ВСУ, сообщило Минобороны."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.Цель удара достигнута, все объекты поражены, уточнили в ведомстве.Всего за неделю армия нанесла семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, в том числе пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.Кроме того, с 1 по 7 марта:Российские средства ПВО за неделю сбили 21 управляемую авиабомбу JDAM, пять снарядов РСЗО HIMARS и 637 беспилотников.
https://ria.ru/20250306/svo-2003372261.html
https://ria.ru/20250305/pomosch-2003012828.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1284:963_1920x0_80_0_0_323dd4032ba8c82ea2772a8581794721.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, В мире
ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, связанным с ВПК Украины
МО: ВС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам, работающим на ВПК Украины