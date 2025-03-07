Володин объяснил, зачем Зеленскому, Макрону и Стармеру конфликт на Украине
Володин: война на Украине нужна Зеленскому, Макрону и Стармеру для личной власти
© Getty Images / WPA Pool/Justin Tallis Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Лондоне. 2 марта 2025
© Getty Images / WPA Pool/Justin Tallis
Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Лондоне. 2 марта 2025
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский и лидеры стран Евросоюза стремятся продолжать войну на Украине, чтобы сохранить личную власть, — такое мнение выразил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Для того чтобы сохранить личную власть, Макрону, Стармеру, Зеленскому, Туску нужна война на Украине. Под предлогом обеспечения безопасности европейских стран. Но на самом деле они защищают себя", — написал он.
По словам политика, это же касается институтов Евросоюза. Так, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, заявившая о планах перевооружения и милитаризации Европы, думает не о последствиях, а лишь как сохраниться во власти.
Приход Дональда Трампа к власти в США стал шоком Европы, полагает Володин. И теперь, по его мнению, республиканцы захотят удержать власть и выиграть следующие выборы, но нынешние лидеры ЕС не могут быть в этом их партнерами из-за диаметрально противоположных взглядов по ключевым вопросам.
Мрачные перспективы для европейских политиков связаны и с другими факторами, добавил Володин. Один из них — на выборах в Европе стали побеждать правые и консерваторы, а в будущем это будет происходить чаще в силу новой политической конструкции, пояснил спикер Госдумы.
Кроме того, экономика Европы находится в затяжном кризисе — за прошлый год ВВП еврозоны вырос лишь на 0,7 процента, подчеркнул спикер Госдумы. При этом немецкая экономика снижается уже полтора года, экономики Австрии и Италии оказались в плачевном состоянии, а во Франции падает объем промышленного производства, перечислил он.
Сейчас Евросоюз переживает период серьезной турбулентности, размежевания и выбора, считает Володин. Ближайшее время покажет, способна ли Европа принять правильное решение, руководствуясь интересами людей, а не "наполеончиков и клоунов", уверен он.
Накануне лидеры ЕС на специальном саммите в Брюсселе принципиально поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по "перевооружению Европы". Предполагается в ближайшие четыре года привлечь порядка 800 миллиардов евро инвестиций в оборону, в том числе на вооружение Украины.
При этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее.
В Кремле на это заметили, что Европа не сможет выиграть, потому что Россия не будет с ней играть, а продолжит заниматься обеспечением своих интересов.
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