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Сотрудницы ВК рассказали о своих достижениях и слабостях - РИА Новости, 07.03.2025
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16:19 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/vkontakte-2003663150.html
Сотрудницы ВК рассказали о своих достижениях и слабостях
Сотрудницы ВК рассказали о своих достижениях и слабостях - РИА Новости, 07.03.2025
Сотрудницы ВК рассказали о своих достижениях и слабостях
ВКонтакте запустила проект в преддверии 8 Марта. Сотрудницы соцсети рассказали про свои достижения, увлечения и человеческие слабости. Цитаты девушек показали в РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:19:00+03:00
2025-03-07T16:19:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВКонтакте запустила проект в преддверии 8 Марта. Сотрудницы соцсети рассказали про свои достижения, увлечения и человеческие слабости. Цитаты девушек показали в Москве. Цель проекта — подчеркнуть многогранность, которая делает каждого человека особенным.В проекте к Международному женскому дню приняли участие десять сотрудниц ВКонтакте. Девушки рассказали про успехи и несовершенства, из которых вместе складывается индивидуальность. К примеру, руководитель группы управления проектами Нина Андреянова отметила, что любит разводить растения, но забывает их названия, поэтому придумывает им имена. Фронтендер Амина Омарова призналась, что плохо считает в уме, любит вязать и занимается боевыми искусствами. QA-инженер Лола Тошпулатова сказала, что молниеносно отвечает в рабочих чатах, но в личных может пропасть на неделю."Нашим проектом мы хотим напомнить всем девушкам, что супергероиня — это не набор идеальных качеств, не выверенная картинка, которую транслируют нам тренды в соцсетях. Любой человек — это разнообразие черт, событий и поступков, в которых сочетаются и рабочие успехи, и бытовые фейлы, и маленькие слабости. Именно в этой многогранности мы все и прекрасны", — сказала HR-директор ВКонтакте Юлия Брук.Тема проекта — свобода быть разной и не гнаться за идеальным образом — продолжается в статье-интервью с героинями. Директор по продукту, старший разработчик и проджект соцсети рассказали о женском треке в IT. Девушки поделились историями о карьере, сложностях, достижениях и багах-стереотипах, которые предстоит пофиксить. Прочитать материал можно в блоге ВКонтакте.Также 9 марта в фуд-молле "Депо.Москва" пройдёт Женский день со звёздами VK Видео. Гости смогут разобрать свой образ со стилистом Алексеем Сухаревым, получить виртуальные предсказания в формате шоу "Натальная карта", послушать стендап-комиков Зою Яровицыну и Сауле Юсупову и присоединиться к открытому разговору с психологом Анеттой Орловой. Мероприятие пройдёт в рамках акции "Весна" от VK Видео.
https://ria.ru/20250303/vk-2002729499.html
https://ria.ru/20250218/vkontakte-2000046774.html
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Сотрудницы ВК рассказали о своих достижениях и слабостях

© Фото : ВКПроект ВК на 8 марта
Проект ВК на 8 марта - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : ВК
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Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВКонтакте запустила проект в преддверии 8 Марта. Сотрудницы соцсети рассказали про свои достижения, увлечения и человеческие слабости. Цитаты девушек показали в Москве. Цель проекта — подчеркнуть многогранность, которая делает каждого человека особенным.
В проекте к Международному женскому дню приняли участие десять сотрудниц ВКонтакте. Девушки рассказали про успехи и несовершенства, из которых вместе складывается индивидуальность. К примеру, руководитель группы управления проектами Нина Андреянова отметила, что любит разводить растения, но забывает их названия, поэтому придумывает им имена. Фронтендер Амина Омарова призналась, что плохо считает в уме, любит вязать и занимается боевыми искусствами. QA-инженер Лола Тошпулатова сказала, что молниеносно отвечает в рабочих чатах, но в личных может пропасть на неделю.
VK Fest 2025 - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
VK Fest 2025 объявил города проведения
3 марта, 12:32
"Нашим проектом мы хотим напомнить всем девушкам, что супергероиня — это не набор идеальных качеств, не выверенная картинка, которую транслируют нам тренды в соцсетях. Любой человек — это разнообразие черт, событий и поступков, в которых сочетаются и рабочие успехи, и бытовые фейлы, и маленькие слабости. Именно в этой многогранности мы все и прекрасны", — сказала HR-директор ВКонтакте Юлия Брук.
Тема проекта — свобода быть разной и не гнаться за идеальным образом — продолжается в статье-интервью с героинями. Директор по продукту, старший разработчик и проджект соцсети рассказали о женском треке в IT. Девушки поделились историями о карьере, сложностях, достижениях и багах-стереотипах, которые предстоит пофиксить. Прочитать материал можно в блоге ВКонтакте.
Также 9 марта в фуд-молле "Депо.Москва" пройдёт Женский день со звёздами VK Видео. Гости смогут разобрать свой образ со стилистом Алексеем Сухаревым, получить виртуальные предсказания в формате шоу "Натальная карта", послушать стендап-комиков Зою Яровицыну и Сауле Юсупову и присоединиться к открытому разговору с психологом Анеттой Орловой. Мероприятие пройдёт в рамках акции "Весна" от VK Видео.
VK Donut - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Авторы ВКонтакте получили возможность настроить уровни поддержки в VK Donut
18 февраля, 13:37
 
ВКонтактеМосква
 
 
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