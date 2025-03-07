https://ria.ru/20250307/vkontakte-2003663150.html

Сотрудницы ВК рассказали о своих достижениях и слабостях

Сотрудницы ВК рассказали о своих достижениях и слабостях - РИА Новости, 07.03.2025

Сотрудницы ВК рассказали о своих достижениях и слабостях

ВКонтакте запустила проект в преддверии 8 Марта. Сотрудницы соцсети рассказали про свои достижения, увлечения и человеческие слабости. Цитаты девушек показали в РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:19:00+03:00

2025-03-07T16:19:00+03:00

2025-03-07T16:19:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВКонтакте запустила проект в преддверии 8 Марта. Сотрудницы соцсети рассказали про свои достижения, увлечения и человеческие слабости. Цитаты девушек показали в Москве. Цель проекта — подчеркнуть многогранность, которая делает каждого человека особенным.В проекте к Международному женскому дню приняли участие десять сотрудниц ВКонтакте. Девушки рассказали про успехи и несовершенства, из которых вместе складывается индивидуальность. К примеру, руководитель группы управления проектами Нина Андреянова отметила, что любит разводить растения, но забывает их названия, поэтому придумывает им имена. Фронтендер Амина Омарова призналась, что плохо считает в уме, любит вязать и занимается боевыми искусствами. QA-инженер Лола Тошпулатова сказала, что молниеносно отвечает в рабочих чатах, но в личных может пропасть на неделю."Нашим проектом мы хотим напомнить всем девушкам, что супергероиня — это не набор идеальных качеств, не выверенная картинка, которую транслируют нам тренды в соцсетях. Любой человек — это разнообразие черт, событий и поступков, в которых сочетаются и рабочие успехи, и бытовые фейлы, и маленькие слабости. Именно в этой многогранности мы все и прекрасны", — сказала HR-директор ВКонтакте Юлия Брук.Тема проекта — свобода быть разной и не гнаться за идеальным образом — продолжается в статье-интервью с героинями. Директор по продукту, старший разработчик и проджект соцсети рассказали о женском треке в IT. Девушки поделились историями о карьере, сложностях, достижениях и багах-стереотипах, которые предстоит пофиксить. Прочитать материал можно в блоге ВКонтакте.Также 9 марта в фуд-молле "Депо.Москва" пройдёт Женский день со звёздами VK Видео. Гости смогут разобрать свой образ со стилистом Алексеем Сухаревым, получить виртуальные предсказания в формате шоу "Натальная карта", послушать стендап-комиков Зою Яровицыну и Сауле Юсупову и присоединиться к открытому разговору с психологом Анеттой Орловой. Мероприятие пройдёт в рамках акции "Весна" от VK Видео.

https://ria.ru/20250303/vk-2002729499.html

https://ria.ru/20250218/vkontakte-2000046774.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вконтакте, москва