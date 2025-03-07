Рейтинг@Mail.ru
Прогноз Россельхознадзора о вспышке ящура в ЕС подтвердили в Венгрии - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/vengrija-2003654599.html
Прогноз Россельхознадзора о вспышке ящура в ЕС подтвердили в Венгрии
Прогноз Россельхознадзора о вспышке ящура в ЕС подтвердили в Венгрии - РИА Новости, 07.03.2025
Прогноз Россельхознадзора о вспышке ящура в ЕС подтвердили в Венгрии
Министерство сельского хозяйства Венгрии подтвердило вспышку ящура и уведомило об этом Европейскую комиссию, сообщает Россельхознадзор. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:51:00+03:00
2025-03-07T15:51:00+03:00
экономика
венгрия
украина
чехия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907193652_0:287:3076:2017_1920x0_80_0_0_f9eb9ba0524db3c1956c026a9d14570d.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Венгрии подтвердило вспышку ящура и уведомило об этом Европейскую комиссию, сообщает Россельхознадзор. В январе Россельхознадзор прогнозировал распространение ящура на основе собственных аналитических данных на территориях Венгрии, Украины, Чехии, Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Нидерландов. "Министерство сельского хозяйства Венгрии 7 марта 2025 года уведомило Европейскую комиссию о регистрации вспышки ящура в стране. Болезнь зарегистрирована в округе Дьёр-Мошон-Шопрон в Кисбайце недалеко от венгерско-словацкой границы в молочном хозяйстве", - говорится в сообщении. Аграрное ведомство Германии официально 9 января 2025 года уведомило Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о регистрации первой с 1988 года вспышки ящура у буйволов в стране. Россельхознадзор считает, что одной из причин появления ящура является бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории Европейского союза. В связи с этим Россельхознадзор с 20 января ввел запрет на ввоз продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за распространения ящура и транзит ее по всей территории РФ.
https://ria.ru/20250117/zapret-1994193595.html
венгрия
украина
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907193652_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_b02e2798f27d88b89ac3a7d0101bf9c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, венгрия, украина, чехия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире
Экономика, Венгрия, Украина, Чехия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), В мире
Прогноз Россельхознадзора о вспышке ящура в ЕС подтвердили в Венгрии

Россельхознадзор: Минсельхоз Венгрии подтвердил новую вспышку ящура в ЕС

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудник Россельхознадзора
Сотрудник Россельхознадзора - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Сотрудник Россельхознадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Венгрии подтвердило вспышку ящура и уведомило об этом Европейскую комиссию, сообщает Россельхознадзор.
В январе Россельхознадзор прогнозировал распространение ящура на основе собственных аналитических данных на территориях Венгрии, Украины, Чехии, Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Нидерландов.
"Министерство сельского хозяйства Венгрии 7 марта 2025 года уведомило Европейскую комиссию о регистрации вспышки ящура в стране. Болезнь зарегистрирована в округе Дьёр-Мошон-Шопрон в Кисбайце недалеко от венгерско-словацкой границы в молочном хозяйстве", - говорится в сообщении.
Аграрное ведомство Германии официально 9 января 2025 года уведомило Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о регистрации первой с 1988 года вспышки ящура у буйволов в стране. Россельхознадзор считает, что одной из причин появления ящура является бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории Европейского союза.
В связи с этим Россельхознадзор с 20 января ввел запрет на ввоз продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за распространения ящура и транзит ее по всей территории РФ.
Коровы на животноводческой ферме - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Россельхознадзор запретил ввоз продукции животноводства из ЕС
17 января, 14:06
 
ЭкономикаВенгрияУкраинаЧехияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала