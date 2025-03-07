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Прогноз Россельхознадзора о вспышке ящура в ЕС подтвердили в Венгрии
Прогноз Россельхознадзора о вспышке ящура в ЕС подтвердили в Венгрии - РИА Новости, 07.03.2025
Прогноз Россельхознадзора о вспышке ящура в ЕС подтвердили в Венгрии
Министерство сельского хозяйства Венгрии подтвердило вспышку ящура и уведомило об этом Европейскую комиссию, сообщает Россельхознадзор. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:51:00+03:00
2025-03-07T15:51:00+03:00
2025-03-07T15:51:00+03:00
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Венгрии подтвердило вспышку ящура и уведомило об этом Европейскую комиссию, сообщает Россельхознадзор. В январе Россельхознадзор прогнозировал распространение ящура на основе собственных аналитических данных на территориях Венгрии, Украины, Чехии, Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Нидерландов. "Министерство сельского хозяйства Венгрии 7 марта 2025 года уведомило Европейскую комиссию о регистрации вспышки ящура в стране. Болезнь зарегистрирована в округе Дьёр-Мошон-Шопрон в Кисбайце недалеко от венгерско-словацкой границы в молочном хозяйстве", - говорится в сообщении. Аграрное ведомство Германии официально 9 января 2025 года уведомило Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о регистрации первой с 1988 года вспышки ящура у буйволов в стране. Россельхознадзор считает, что одной из причин появления ящура является бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории Европейского союза. В связи с этим Россельхознадзор с 20 января ввел запрет на ввоз продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за распространения ящура и транзит ее по всей территории РФ.
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экономика, венгрия, украина, чехия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире
Экономика, Венгрия, Украина, Чехия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), В мире
Прогноз Россельхознадзора о вспышке ящура в ЕС подтвердили в Венгрии
Россельхознадзор: Минсельхоз Венгрии подтвердил новую вспышку ящура в ЕС