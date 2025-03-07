https://ria.ru/20250307/vedernikov-2003157147.html

Биография Михаила Ведерникова

Биография Михаила Ведерникова - РИА Новости, 07.03.2025

Биография Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников родился 7 марта 1975 года в Выборге Ленинградской области. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T01:06:00+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников родился 7 марта 1975 года в Выборге Ленинградской области.В 1998 году окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации (ныне Северо-Западный институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации).С 2000 года – первый заместитель председателя регионального отделения Общероссийского общественного движения "Молодежное Единство" Ленинградской области (молодежная организация при партии "Единая Россия", прекратила существование в 2005 году). В 2001-2005 годах – депутат муниципального собрания муниципального образования "Выборгский район Ленинградской области".В 2005-2009 годах – депутат Совета депутатов муниципального образования "Выборгское городское поселение".В 2006-2010 годах – председатель Общественной молодежной палаты при законодательном собрании Ленинградской области.С 2007 года по 2010 год занимал должности заместителя, первого заместителя руководителя регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения партии "Единая Россия".С марта 2010 года по декабрь 2012 года – советник департамента региональной политики, начальник департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления президента РФ по внутренней политике.С декабря 2012 года по февраль 2017 года работал в должности заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.С февраля 2017 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. 12 октября 2017 года Михаил Ведерников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области.9 сентября 2018 года был избран губернатором Псковской области, получил поддержку 70,68% избирателей(баллотировался от партии "Единая Россия"). 17 сентября официально вступил в должность губернатора Псковской области.С 28 января http://www.kremlin.ru/acts/bank/43946 по 2 августа 2019 года – член президиума Государственного совета Российской Федерации.13 июня 2023 года "Единая Россия" вновь выдвинула Михаила Ведерникова кандидатом на выборах губернатора Псковской области. 10 сентября 2023 года был переизбран губернатором Псковской области с результатом 86,30% голосов. 27 сентября официально вступил в должность губернатора Псковской области.Действительный государственный советник РФ II класса. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2020), ведомственными медалями и др.Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2016), благодарностью президента РФ (2012, 2018, 2019).Имеет наградное оружие.Женат, воспитывает троих детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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