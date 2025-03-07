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ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты - РИА Новости, 07.03.2025
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты
Банк России из-за действующих санкций продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода - до 9 сентября 2025 года, сообщает регулятор. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:17:00+03:00
2025-03-07T14:17:00+03:00
2025-03-07T14:17:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Банк России из-за действующих санкций продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода - до 9 сентября 2025 года, сообщает регулятор. "Банк России сохранил еще на полгода, до 9 сентября 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250224/reshetnikov-2001314407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России, Реакция на санкции
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода