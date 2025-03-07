https://ria.ru/20250307/valyuta-2003627528.html

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты - РИА Новости, 07.03.2025

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты

Банк России из-за действующих санкций продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода - до 9 сентября 2025 года, сообщает регулятор. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:17:00+03:00

2025-03-07T14:17:00+03:00

2025-03-07T14:17:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Банк России из-за действующих санкций продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода - до 9 сентября 2025 года, сообщает регулятор. "Банк России сохранил еще на полгода, до 9 сентября 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250224/reshetnikov-2001314407.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, реакция на санкции