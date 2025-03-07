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ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты - РИА Новости, 07.03.2025
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14:17 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/valyuta-2003627528.html
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты - РИА Новости, 07.03.2025
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты
Банк России из-за действующих санкций продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода - до 9 сентября 2025 года, сообщает регулятор. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:17:00+03:00
2025-03-07T14:17:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Банк России из-за действующих санкций продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода - до 9 сентября 2025 года, сообщает регулятор. "Банк России сохранил еще на полгода, до 9 сентября 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России, Реакция на санкции
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Банк России из-за действующих санкций продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода - до 9 сентября 2025 года, сообщает регулятор.
"Банк России сохранил еще на полгода, до 9 сентября 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", - говорится в сообщении.
Министр экономического развития России Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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