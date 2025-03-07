Украинскому шпиону дали 11,5 года колонии строго режима
Суд в Геническе приговорил жителя Херсонской области к 11,5 годам за шпионаж
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 7 мар - РИА Новости. Херсонский областной суд (находится в Геническе) приговорил жителя Херсонской области, причастного к шпионажу в интересах спецслужб Украины, к 11,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили журналистам в управлении ФСБ РФ по Херсонской области.
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"Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Украины, 1981 года рождения, жителю региона, причастного к шпионажу в интересах спецслужб Украины. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в контрразведывательном ведомстве.
Фигурант был осужден по уголовному делу возбужденному по статье 276 УК России "Шпионаж".
В рамках проведенных УФСБ России по Херсонской области оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что обвиняемый в период с августа 2022 года по февраль 2023 года осуществлял сбор и передачу с помощью мессенджера Telegram представителю спецслужбы Украины сведений о местах сосредоточения военнослужащих и военной техники подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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