https://ria.ru/20250307/ukraina-2003714324.html

Украинскому шпиону дали 11,5 года колонии строго режима

Украинскому шпиону дали 11,5 года колонии строго режима - РИА Новости, 07.03.2025

Украинскому шпиону дали 11,5 года колонии строго режима

Херсонский областной суд (находится в Геническе) приговорил жителя Херсонской области, причастного к шпионажу в интересах спецслужб Украины, к 11,5 годам... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T18:37:00+03:00

2025-03-07T18:37:00+03:00

2025-03-07T18:38:00+03:00

россия

херсонская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 7 мар - РИА Новости. Херсонский областной суд (находится в Геническе) приговорил жителя Херсонской области, причастного к шпионажу в интересах спецслужб Украины, к 11,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили журналистам в управлении ФСБ РФ по Херсонской области. "Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Украины, 1981 года рождения, жителю региона, причастного к шпионажу в интересах спецслужб Украины. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в контрразведывательном ведомстве. Фигурант был осужден по уголовному делу возбужденному по статье 276 УК России "Шпионаж". В рамках проведенных УФСБ России по Херсонской области оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что обвиняемый в период с августа 2022 года по февраль 2023 года осуществлял сбор и передачу с помощью мессенджера Telegram представителю спецслужбы Украины сведений о местах сосредоточения военнослужащих и военной техники подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250227/spektor-2002026151.html

https://ria.ru/20250227/prigovor-2002001971.html

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россия, херсонская область , украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия