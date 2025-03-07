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Украинскому шпиону дали 11,5 года колонии строго режима - РИА Новости, 07.03.2025
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18:37 07.03.2025 (обновлено: 18:38 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003714324.html
Украинскому шпиону дали 11,5 года колонии строго режима
Украинскому шпиону дали 11,5 года колонии строго режима - РИА Новости, 07.03.2025
Украинскому шпиону дали 11,5 года колонии строго режима
Херсонский областной суд (находится в Геническе) приговорил жителя Херсонской области, причастного к шпионажу в интересах спецслужб Украины, к 11,5 годам... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T18:37:00+03:00
2025-03-07T18:38:00+03:00
россия
херсонская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 7 мар - РИА Новости. Херсонский областной суд (находится в Геническе) приговорил жителя Херсонской области, причастного к шпионажу в интересах спецслужб Украины, к 11,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили журналистам в управлении ФСБ РФ по Херсонской области. "Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Украины, 1981 года рождения, жителю региона, причастного к шпионажу в интересах спецслужб Украины. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в контрразведывательном ведомстве. Фигурант был осужден по уголовному делу возбужденному по статье 276 УК России "Шпионаж". В рамках проведенных УФСБ России по Херсонской области оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что обвиняемый в период с августа 2022 года по февраль 2023 года осуществлял сбор и передачу с помощью мессенджера Telegram представителю спецслужбы Украины сведений о местах сосредоточения военнослужащих и военной техники подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250227/spektor-2002026151.html
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россия, херсонская область , украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Херсонская область , Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Украинскому шпиону дали 11,5 года колонии строго режима

Суд в Геническе приговорил жителя Херсонской области к 11,5 годам за шпионаж

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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ГЕНИЧЕСК, 7 мар - РИА Новости. Херсонский областной суд (находится в Геническе) приговорил жителя Херсонской области, причастного к шпионажу в интересах спецслужб Украины, к 11,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили журналистам в управлении ФСБ РФ по Херсонской области.
«
"Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Украины, 1981 года рождения, жителю региона, причастного к шпионажу в интересах спецслужб Украины. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в контрразведывательном ведомстве.
Джин Спектор - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Источник: осужденный за шпионаж американец не стал обжаловать приговор
27 февраля, 18:17
Фигурант был осужден по уголовному делу возбужденному по статье 276 УК России "Шпионаж".
В рамках проведенных УФСБ России по Херсонской области оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что обвиняемый в период с августа 2022 года по февраль 2023 года осуществлял сбор и передачу с помощью мессенджера Telegram представителю спецслужбы Украины сведений о местах сосредоточения военнослужащих и военной техники подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В ЛНР вынесли приговор украинскому шпиону
27 февраля, 17:08
 
РоссияХерсонская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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