На западе Украины сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ
СПЖ: в Черновицкой области сторонники ПЦУ захватили Свято-Успенский храм УПЦ
© Фото : Orthobuk / TelegramСторонники ПЦУ захватили Свято-Успенский храм УПЦ в селе Комаровцы Черновицкой области Украины
Сторонники ПЦУ захватили Свято-Успенский храм УПЦ в селе Комаровцы Черновицкой области Украины
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) совместно с сотрудниками полиции захватили Свято-Успенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области на западе страны, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) на сайте.
СПЖ в четверг сообщал, что протоиерей Василий Ковальчук, благочинный Сторожинецкого района Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, был госпитализирован в предынфарктном состоянии после обысков СБУ.
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"В селе Комаровцы Черновицкой области 6 марта 2025 года представители ПЦУ при содействии полиции захватили храм Свято-Успенский храм Украинской православной церкви. Рейдеры захватили храм, воспользовавшись тем, что благочинный Сторожинецкого района сейчас госпитализирован", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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