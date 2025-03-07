Рейтинг@Mail.ru
На западе Украины сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:47 07.03.2025 (обновлено: 13:53 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003619157.html
На западе Украины сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ
На западе Украины сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ - РИА Новости, 07.03.2025
На западе Украины сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) совместно с сотрудниками полиции захватили Свято-Успенский храм канонической Украинской... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:47:00+03:00
2025-03-07T13:53:00+03:00
религия
черновицкая область
россия
украина
владимир зеленский
служба безопасности украины
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003619528_0:595:960:1135_1920x0_80_0_0_2b3ade4d4d4e3d508f1314d185dea3f3.jpg
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) совместно с сотрудниками полиции захватили Свято-Успенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области на западе страны, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) на сайте. СПЖ в четверг сообщал, что протоиерей Василий Ковальчук, благочинный Сторожинецкого района Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, был госпитализирован в предынфарктном состоянии после обысков СБУ. "В селе Комаровцы Черновицкой области 6 марта 2025 года представители ПЦУ при содействии полиции захватили храм Свято-Успенский храм Украинской православной церкви. Рейдеры захватили храм, воспользовавшись тем, что благочинный Сторожинецкого района сейчас госпитализирован", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250228/upts-2002289729.html
https://ria.ru/20241120/upts-1984911391.html
черновицкая область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003619528_0:505:960:1225_1920x0_80_0_0_d0861b85dbdce52158bb5357ad3130d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черновицкая область, россия, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, религия
Религия, Черновицкая область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Религия
На западе Украины сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ

СПЖ: в Черновицкой области сторонники ПЦУ захватили Свято-Успенский храм УПЦ

© Фото : Orthobuk / TelegramСторонники ПЦУ захватили Свято-Успенский храм УПЦ в селе Комаровцы Черновицкой области Украины
Сторонники ПЦУ захватили Свято-Успенский храм УПЦ в селе Комаровцы Черновицкой области Украины - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : Orthobuk / Telegram
Сторонники ПЦУ захватили Свято-Успенский храм УПЦ в селе Комаровцы Черновицкой области Украины
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) совместно с сотрудниками полиции захватили Свято-Успенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области на западе страны, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) на сайте.
СПЖ в четверг сообщал, что протоиерей Василий Ковальчук, благочинный Сторожинецкого района Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, был госпитализирован в предынфарктном состоянии после обысков СБУ.
Успенский собор в Каневе Черкасской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Успенский собор XII века изъяли у УПЦ
28 февраля, 17:59
"В селе Комаровцы Черновицкой области 6 марта 2025 года представители ПЦУ при содействии полиции захватили храм Свято-Успенский храм Украинской православной церкви. Рейдеры захватили храм, воспользовавшись тем, что благочинный Сторожинецкого района сейчас госпитализирован", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Сторонники ПЦУ выбросили из захваченного храма УПЦ все иконы и книги
20 ноября 2024, 21:04
 
РелигияЧерновицкая областьРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала