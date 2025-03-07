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В Нижнем Тагиле женщина убила мужа табуретом за то, что тот приставал к ней - РИА Новости, 07.03.2025
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08:31 07.03.2025 (обновлено: 08:32 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/ubiystvo-2003544334.html
В Нижнем Тагиле женщина убила мужа табуретом за то, что тот приставал к ней
В Нижнем Тагиле женщина убила мужа табуретом за то, что тот приставал к ней - РИА Новости, 07.03.2025
В Нижнем Тагиле женщина убила мужа табуретом за то, что тот приставал к ней
Жительница Нижнего Тагила убила мужа табуретом за то, что тот приставал к ней, оскорблял и укусил за руку, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:31:00+03:00
2025-03-07T08:32:00+03:00
происшествия
нижний тагил
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Жительница Нижнего Тагила убила мужа табуретом за то, что тот приставал к ней, оскорблял и укусил за руку, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. По данным инстанции, в октябре 2023 года в квартире на улице Решетникова в Нижнем Тагиле между супругами вспыхнула ссора: пьяный муж приставал к жене, оскорблял ее, до крови укусил за руку. "Супруга сначала отбивалась руками, а потом схватила деревянный табурет и несколько раз ударила мужа по голове и телу. Мужчина, несмотря на травмы, поднялся и сумел выйти из квартиры, правда, ушел недалеко – прилег в подъезде возле квартиры. Сначала жена думала, что он просто спит, потому что слышала не то храп, не то хрипы, но через какое-то время поняла, что муж не дышит. Она вызвала скорую помощь, которая констатировала смерть потерпевшего", – рассказали в пресс-службе. В суде женщина отрицала вину, заявляя, что оборонялась от агрессивного мужа и якобы ударила его всего раз, но экспертиза показала обратное. "Ударов табуретом и руками только по голове было не менее 11, нанося их, женщина не могла не понимать, к чему это может привести", – подчеркивают в инстанции. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приговорил фигурантку к 6 годам колонии общего режима по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее приговор был обжалован ее адвокатом, однако Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.
https://ria.ru/20240926/zarplata-1974867347.html
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происшествия, нижний тагил, свердловский областной суд
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловский областной суд
В Нижнем Тагиле женщина убила мужа табуретом за то, что тот приставал к ней

Жительница Нижнего Тагила убила мужа табуретом за то, что тот приставал к ней

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Жительница Нижнего Тагила убила мужа табуретом за то, что тот приставал к ней, оскорблял и укусил за руку, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
По данным инстанции, в октябре 2023 года в квартире на улице Решетникова в Нижнем Тагиле между супругами вспыхнула ссора: пьяный муж приставал к жене, оскорблял ее, до крови укусил за руку.
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"Супруга сначала отбивалась руками, а потом схватила деревянный табурет и несколько раз ударила мужа по голове и телу. Мужчина, несмотря на травмы, поднялся и сумел выйти из квартиры, правда, ушел недалеко – прилег в подъезде возле квартиры. Сначала жена думала, что он просто спит, потому что слышала не то храп, не то хрипы, но через какое-то время поняла, что муж не дышит. Она вызвала скорую помощь, которая констатировала смерть потерпевшего", – рассказали в пресс-службе.
В суде женщина отрицала вину, заявляя, что оборонялась от агрессивного мужа и якобы ударила его всего раз, но экспертиза показала обратное.
"Ударов табуретом и руками только по голове было не менее 11, нанося их, женщина не могла не понимать, к чему это может привести", – подчеркивают в инстанции.
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приговорил фигурантку к 6 годам колонии общего режима по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее приговор был обжалован ее адвокатом, однако Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.
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