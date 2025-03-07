https://ria.ru/20250307/turtsija-2003668309.html

Турция выдала России обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей

Турция выдала России обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей - РИА Новости, 07.03.2025

Турция выдала России обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей

Турция выдала россиянина, обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей в Приморском крае, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:30:00+03:00

2025-03-07T16:30:00+03:00

2025-03-07T16:30:00+03:00

происшествия

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ирина волк

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Турция выдала россиянина, обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей в Приморском крае, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сегодня в аэропорту города Стамбула представители правоохранительных органов Турецкой Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России россиянина, который находился в международном розыске. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере", - сказала Волк. По версии следствия, с 2016 по 2017 год на территории Приморского края злоумышленник, фактически управляя деятельностью коммерческих организаций, организовал изготовление и последующее представление в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю подложных документов, свидетельствовавших о якобы выполненных между организациями обязательствах. В результате мошеннических действий было похищено более 53 миллиона рублей. По данному факту в феврале 2019 года следственными органами возбуждено уголовное дело по части четвертной статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Обвиняемый скрылся за пределами нашей страны, после чего был объявлен в международный розыск. В начале этого года разыскиваемого задержали.

https://ria.ru/20241122/venesuela-1985283107.html

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происшествия, россия, приморский край, турция, ирина волк, интерпол