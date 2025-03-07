Рейтинг@Mail.ru
Турция выдала России обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/turtsija-2003668309.html
Турция выдала России обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей
Турция выдала России обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей - РИА Новости, 07.03.2025
Турция выдала России обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей
Турция выдала россиянина, обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей в Приморском крае, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:30:00+03:00
2025-03-07T16:30:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
турция
ирина волк
интерпол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166708_0:86:1500:930_1920x0_80_0_0_a7bde1b667528b1afff7e96979498ff9.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Турция выдала россиянина, обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей в Приморском крае, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сегодня в аэропорту города Стамбула представители правоохранительных органов Турецкой Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России россиянина, который находился в международном розыске. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере", - сказала Волк. По версии следствия, с 2016 по 2017 год на территории Приморского края злоумышленник, фактически управляя деятельностью коммерческих организаций, организовал изготовление и последующее представление в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю подложных документов, свидетельствовавших о якобы выполненных между организациями обязательствах. В результате мошеннических действий было похищено более 53 миллиона рублей. По данному факту в феврале 2019 года следственными органами возбуждено уголовное дело по части четвертной статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Обвиняемый скрылся за пределами нашей страны, после чего был объявлен в международный розыск. В начале этого года разыскиваемого задержали.
https://ria.ru/20241122/venesuela-1985283107.html
россия
приморский край
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166708_81:0:1432:1013_1920x0_80_0_0_4a6b86c517775fefcd7e192cac9a2a0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край, турция, ирина волк, интерпол
Происшествия, Россия, Приморский край, Турция, Ирина Волк, Интерпол
Турция выдала России обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей

Обвиняемого в хищении в Приморье 53 млн рублей экстрадировали из Турции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Сотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Турция выдала россиянина, обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей в Приморском крае, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня в аэропорту города Стамбула представители правоохранительных органов Турецкой Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России россиянина, который находился в международном розыске. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере", - сказала Волк.
По версии следствия, с 2016 по 2017 год на территории Приморского края злоумышленник, фактически управляя деятельностью коммерческих организаций, организовал изготовление и последующее представление в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю подложных документов, свидетельствовавших о якобы выполненных между организациями обязательствах. В результате мошеннических действий было похищено более 53 миллиона рублей.
По данному факту в феврале 2019 года следственными органами возбуждено уголовное дело по части четвертной статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
Обвиняемый скрылся за пределами нашей страны, после чего был объявлен в международный розыск. В начале этого года разыскиваемого задержали.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Из Венесуэлы экстрадировали россиянина, разыскивавшегося восемь лет
22 ноября 2024, 20:48
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайТурцияИрина ВолкИнтерпол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала