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В Туле двух жителей осудили за хищение 500 миллионов рублей - РИА Новости, 07.03.2025
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14:03 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/tula-2003623173.html
В Туле двух жителей осудили за хищение 500 миллионов рублей
В Туле двух жителей осудили за хищение 500 миллионов рублей - РИА Новости, 07.03.2025
В Туле двух жителей осудили за хищение 500 миллионов рублей
Двух жителей Тулы приговорили к 4 и 5,5 года лишения свободы за хищение 500 миллионов рублей, принадлежащих коммерческой организации, сообщили в пятницу... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:03:00+03:00
2025-03-07T14:03:00+03:00
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ТУЛА, 7 мар – РИА Новости. Двух жителей Тулы приговорили к 4 и 5,5 года лишения свободы за хищение 500 миллионов рублей, принадлежащих коммерческой организации, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры. "В Тульской области вынесен приговор за хищение 500 миллионов рублей, принадлежащих коммерческой организации… Государственный обвинитель прокуратуры Зареченского района города Тулы поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 57 и 51-летнего жителей Тулы. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в том числе, с использованием служебного положения)", - говорится в сообщении. Прокурор в суде представил доказательства, что генеральный директор ООО "СБ Брокер" в период с сентября 2019 года по июнь 2020 года вступил в сговор со знакомым ради хищения денег контрагентов, с которыми сотрудничал более шести лет. По данным ведомства, злоумышленник взял на себя обязательства приобрести на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже нефтепродукты за 500 миллионов рублей, но не выполнил их, а деньгами распорядился по своему усмотрению. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к 4 годам, 5 годам и 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 300 и 400 тысяч рублей соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, тула, тульская область, россия
Происшествия, Тула, Тульская область, Россия
В Туле двух жителей осудили за хищение 500 миллионов рублей

Двух жителей Тулы осудили за хищение 500 миллионов рублей у компании

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ТУЛА, 7 мар – РИА Новости. Двух жителей Тулы приговорили к 4 и 5,5 года лишения свободы за хищение 500 миллионов рублей, принадлежащих коммерческой организации, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.
Тульской области вынесен приговор за хищение 500 миллионов рублей, принадлежащих коммерческой организации… Государственный обвинитель прокуратуры Зареченского района города Тулы поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 57 и 51-летнего жителей Тулы. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в том числе, с использованием служебного положения)", - говорится в сообщении.
Прокурор в суде представил доказательства, что генеральный директор ООО "СБ Брокер" в период с сентября 2019 года по июнь 2020 года вступил в сговор со знакомым ради хищения денег контрагентов, с которыми сотрудничал более шести лет. По данным ведомства, злоумышленник взял на себя обязательства приобрести на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже нефтепродукты за 500 миллионов рублей, но не выполнил их, а деньгами распорядился по своему усмотрению.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к 4 годам, 5 годам и 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 300 и 400 тысяч рублей соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.
Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.
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