https://ria.ru/20250307/tula-2003623173.html

В Туле двух жителей осудили за хищение 500 миллионов рублей

В Туле двух жителей осудили за хищение 500 миллионов рублей - РИА Новости, 07.03.2025

В Туле двух жителей осудили за хищение 500 миллионов рублей

Двух жителей Тулы приговорили к 4 и 5,5 года лишения свободы за хищение 500 миллионов рублей, принадлежащих коммерческой организации, сообщили в пятницу... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:03:00+03:00

2025-03-07T14:03:00+03:00

2025-03-07T14:03:00+03:00

происшествия

тула

тульская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg

ТУЛА, 7 мар – РИА Новости. Двух жителей Тулы приговорили к 4 и 5,5 года лишения свободы за хищение 500 миллионов рублей, принадлежащих коммерческой организации, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры. "В Тульской области вынесен приговор за хищение 500 миллионов рублей, принадлежащих коммерческой организации… Государственный обвинитель прокуратуры Зареченского района города Тулы поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 57 и 51-летнего жителей Тулы. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в том числе, с использованием служебного положения)", - говорится в сообщении. Прокурор в суде представил доказательства, что генеральный директор ООО "СБ Брокер" в период с сентября 2019 года по июнь 2020 года вступил в сговор со знакомым ради хищения денег контрагентов, с которыми сотрудничал более шести лет. По данным ведомства, злоумышленник взял на себя обязательства приобрести на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже нефтепродукты за 500 миллионов рублей, но не выполнил их, а деньгами распорядился по своему усмотрению. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к 4 годам, 5 годам и 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 300 и 400 тысяч рублей соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20241214/moskva-1989179928.html

тула

тульская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тула, тульская область, россия