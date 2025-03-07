https://ria.ru/20250307/tramp-2003731556.html
Трамп заявил, что хочет сократить финансирование Украины
Трамп заявил, что хочет сократить финансирование Украины - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп заявил, что хочет сократить финансирование Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, хочет перестать тратить огромные средства на Украину, предыдущий американский лидер Джо Байден раздавал деньги, будто это... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T20:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, хочет перестать тратить огромные средства на Украину, предыдущий американский лидер Джо Байден раздавал деньги, будто это вода."Я хотел бы увидеть, можем ли мы прекратить эти огромные выплаты со стороны США. Байден развал деньги как воду", - заявил Трамп в Белом доме.Трамп подчеркнул, что в отличие от Европы за свою помощь США ничего не получали взамен.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Трамп заявил, что хочет сократить финансирование Украины
Трамп: нужно сократить финансирование Украины, Байден раздавал деньги, как воду