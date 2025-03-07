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Трамп заявил, что хочет сократить финансирование Украины - РИА Новости, 07.03.2025
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20:33 07.03.2025 (обновлено: 20:38 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/tramp-2003731556.html
Трамп заявил, что хочет сократить финансирование Украины
Трамп заявил, что хочет сократить финансирование Украины - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп заявил, что хочет сократить финансирование Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, хочет перестать тратить огромные средства на Украину, предыдущий американский лидер Джо Байден раздавал деньги, будто это... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T20:33:00+03:00
2025-03-07T20:38:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, хочет перестать тратить огромные средства на Украину, предыдущий американский лидер Джо Байден раздавал деньги, будто это вода."Я хотел бы увидеть, можем ли мы прекратить эти огромные выплаты со стороны США. Байден развал деньги как воду", - заявил Трамп в Белом доме.Трамп подчеркнул, что в отличие от Европы за свою помощь США ничего не получали взамен.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250307/tramp-2003730107.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
Трамп заявил, что хочет сократить финансирование Украины

Трамп: нужно сократить финансирование Украины, Байден раздавал деньги, как воду

© Getty Images / Anna MoneymakerДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, хочет перестать тратить огромные средства на Украину, предыдущий американский лидер Джо Байден раздавал деньги, будто это вода.
"Я хотел бы увидеть, можем ли мы прекратить эти огромные выплаты со стороны США. Байден развал деньги как воду", - заявил Трамп в Белом доме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Трамп рассказал, от чего будет зависеть дальнейшая поддержка Украины
Вчера, 20:25
Трамп подчеркнул, что в отличие от Европы за свою помощь США ничего не получали взамен.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Трамп не считает, что Россия пользуется заморозкой США помощи Украине
Вчера, 20:24
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДжо БайденСергей ЛавровНАТО
 
 
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