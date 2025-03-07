https://ria.ru/20250307/tramp-2003729461.html
Трамп: у Украины нет козырей в переговорах по урегулированию конфликта
Трамп: у Украины нет козырей в переговорах по урегулированию конфликта - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп: у Украины нет козырей в переговорах по урегулированию конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины нет козырей на руках, чтобы склонить переговорный процесс по урегулированию конфликта на свою сторону. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T20:21:00+03:00
2025-03-07T20:21:00+03:00
2025-03-07T21:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины нет козырей на руках, чтобы склонить переговорный процесс по урегулированию конфликта на свою сторону.Как заявил Трамп, "дела с Россией идут очень хорошо". "Но прямо сейчас они адски бомбят Украину. Я, если честно, нахожу более сложным иметь дело с Украиной, хотя у них нет карт", - сказал Трамп.
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Трамп: у Украины нет козырей в переговорах по урегулированию конфликта
Дональд Трамп: у Украины нет козырей в переговорах по урегулированию конфликта