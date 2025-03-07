https://ria.ru/20250307/tramp-2003729461.html

Трамп: у Украины нет козырей в переговорах по урегулированию конфликта

Трамп: у Украины нет козырей в переговорах по урегулированию конфликта - РИА Новости, 07.03.2025

Трамп: у Украины нет козырей в переговорах по урегулированию конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины нет козырей на руках, чтобы склонить переговорный процесс по урегулированию конфликта на свою сторону. РИА Новости, 07.03.2025

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины нет козырей на руках, чтобы склонить переговорный процесс по урегулированию конфликта на свою сторону.Как заявил Трамп, "дела с Россией идут очень хорошо". "Но прямо сейчас они адски бомбят Украину. Я, если честно, нахожу более сложным иметь дело с Украиной, хотя у них нет карт", - сказал Трамп.

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