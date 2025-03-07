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Трамп: у Украины нет козырей в переговорах по урегулированию конфликта - РИА Новости, 07.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 07.03.2025 (обновлено: 21:22 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/tramp-2003729461.html
Трамп: у Украины нет козырей в переговорах по урегулированию конфликта
Трамп: у Украины нет козырей в переговорах по урегулированию конфликта - РИА Новости, 07.03.2025
Трамп: у Украины нет козырей в переговорах по урегулированию конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины нет козырей на руках, чтобы склонить переговорный процесс по урегулированию конфликта на свою сторону. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T20:21:00+03:00
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специальная военная операция на украине
украина
в мире
сша
дональд трамп
россия
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины нет козырей на руках, чтобы склонить переговорный процесс по урегулированию конфликта на свою сторону.Как заявил Трамп, "дела с Россией идут очень хорошо". "Но прямо сейчас они адски бомбят Украину. Я, если честно, нахожу более сложным иметь дело с Украиной, хотя у них нет карт", - сказал Трамп.
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украина, в мире, сша, дональд трамп, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, США, Дональд Трамп, Россия
Трамп: у Украины нет козырей в переговорах по урегулированию конфликта

Дональд Трамп: у Украины нет козырей в переговорах по урегулированию конфликта

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины нет козырей на руках, чтобы склонить переговорный процесс по урегулированию конфликта на свою сторону.
«
Как заявил Трамп, "дела с Россией идут очень хорошо". "Но прямо сейчас они адски бомбят Украину. Я, если честно, нахожу более сложным иметь дело с Украиной, хотя у них нет карт", - сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп выступает с речью в Овальном кабинете Белого дома, 7 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Карты в переговорах по Украине находятся на руках у России, заявил Трамп
Вчера, 20:26
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСШАДональд ТрампРоссия
 
 
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