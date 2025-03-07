https://ria.ru/20250307/tramp-2003618830.html

В США будут требовать плату с истцов, оспаривающих действия Трампа в суде

В США будут требовать плату с истцов, оспаривающих действия Трампа в суде - РИА Новости, 07.03.2025

В США будут требовать плату с истцов, оспаривающих действия Трампа в суде

Президент США Дональд Трамп поручил минюсту требовать от истцов, оспаривающих действия администрации в суде, внесение залога в начале судебного разбирательства. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:44:00+03:00

2025-03-07T13:44:00+03:00

2025-03-07T13:44:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил минюсту требовать от истцов, оспаривающих действия администрации в суде, внесение залога в начале судебного разбирательства. "Руководителям органов исполнительной власти, по согласованию с генеральным прокурором, поручено в соответствии с (процедурным) правилом 65(c) запрашивать, чтобы федеральные окружные суды требовали от истцов внесения залога, равного потенциальным расходам федерального правительства и ущербу от ошибочно вынесенного судебного запрета", - говорится в меморандуме, направленном Белым домом минюсту. Его текст опубликован порталом The American Presidency Project. Внесенный залог позволит администрации возместить потраченные на судебные разбирательства средства в тех случаях, когда минюсту удается оспорить решение судьи нижестоящей инстанции в апелляционном порядке. Местные СМИ отмечают, что применение данного процедурного правила "практически неслыханно" в американской судебной практике. При этом юристы отмечают, что его применение, вероятно, будет довольно эффективно отпугивать потенциальных истцов. Требования направлены на "предотвращение необоснованных исков, защиту сторон от неоправданных расходов и оптимизацию судебных процессов", говорится в меморандуме. В четверг стало известно, что уже более 100 федеральных исков было подано в отношении Трампа и его администрации с конца января, из них около 30 касаются иммиграционной политики. Еще более 20 связаны с деятельностью департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, возглавляемого Илоном Маском. Кроме того, десять исков оспаривают политику Трампа в отношении трансгендеров* (движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское), еще более 20 исков поданы в связи с изменениями федерального финансирования, найма сотрудников и структуры Агентства США по международному развитию (USAID) и Бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB).* Сообщество признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ

https://ria.ru/20250307/tramp-2003589476.html

https://ria.ru/20250226/sud-2001655174.html

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сша, россия, дональд трамп, илон маск, агентство по международному развитию сша, в мире