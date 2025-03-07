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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 07.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю
Подразделения группировки российских войск "Запад" за неделю заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 1525 военнослужащих и два танка,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:17:00+03:00
2025-03-07T12:17:00+03:00
2025-03-07T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за неделю заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 1525 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад теробороны."Противник потерял свыше 1525 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 40 автомобилей и 29 орудий полевой артиллерии, из них 10 производства стран НАТО. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), нато, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю
ВСУ потеряли свыше 1525 военных в зоне действий "Запада" за неделю