https://ria.ru/20250307/svo-2003594290.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 07.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю

Подразделения группировки российских войск "Запад" за неделю заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 1525 военнослужащих и два танка,... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:17:00+03:00

2025-03-07T12:17:00+03:00

2025-03-07T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за неделю заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 1525 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад теробороны."Противник потерял свыше 1525 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 40 автомобилей и 29 орудий полевой артиллерии, из них 10 производства стран НАТО. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), нато, вооруженные силы украины, безопасность