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Суд в Австралии в очередной раз перенес слушание по делу россиян о шпионаже - РИА Новости, 07.03.2025
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10:10 07.03.2025 (обновлено: 10:27 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/sud-2003561464.html
Суд в Австралии в очередной раз перенес слушание по делу россиян о шпионаже
Суд в Австралии в очередной раз перенес слушание по делу россиян о шпионаже - РИА Новости, 07.03.2025
Суд в Австралии в очередной раз перенес слушание по делу россиян о шпионаже
Суд в австралийском городе Брисбен перенес еще на две недели слушание по делу обвиняемых в шпионаже российских граждан Киры и Игоря Королевых, запланированного... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:10:00+03:00
2025-03-07T10:27:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Суд в австралийском городе Брисбен перенес еще на две недели слушание по делу обвиняемых в шпионаже российских граждан Киры и Игоря Королевых, запланированного на 7 марта, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии."По нашей информации, заседание перенесли на две недели", - сказали в российской дипмиссии.В конце сентября 2024 года состоялось первое слушание по делу пары, следующее было назначено на 20 декабря, но позже было перенесено на 7 марта 2025. По данным австралийского канала ABC, тогда причиной отсрочки стал "значительный объем" доказательств на иностранном языке, которые были найдены на ранее изъятых устройствах и требовали времени для изучения.В июле 2024 года правоохранительные органы Австралии арестовали супружескую пару с российскими паспортами по обвинению в якобы шпионаже в пользу России. Позже австралийский суд назвал имена арестованных - это Кира и Игорь Королевы. В федеральной полиции утверждают, что Кира Королева, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, якобы попросила мужа, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.Ранее российское посольство в Австралии заявило РИА Новости, что распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи.
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россия, австралия, в мире
Россия, Австралия, В мире
Суд в Австралии в очередной раз перенес слушание по делу россиян о шпионаже

Суд в Австралии перенес слушание по делу о шпионаже российских граждан

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Австралии
Государственный флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Суд в австралийском городе Брисбен перенес еще на две недели слушание по делу обвиняемых в шпионаже российских граждан Киры и Игоря Королевых, запланированного на 7 марта, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии.
"По нашей информации, заседание перенесли на две недели", - сказали в российской дипмиссии.
В конце сентября 2024 года состоялось первое слушание по делу пары, следующее было назначено на 20 декабря, но позже было перенесено на 7 марта 2025. По данным австралийского канала ABC, тогда причиной отсрочки стал "значительный объем" доказательств на иностранном языке, которые были найдены на ранее изъятых устройствах и требовали времени для изучения.
В июле 2024 года правоохранительные органы Австралии арестовали супружескую пару с российскими паспортами по обвинению в якобы шпионаже в пользу России. Позже австралийский суд назвал имена арестованных - это Кира и Игорь Королевы. В федеральной полиции утверждают, что Кира Королева, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, якобы попросила мужа, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.
Ранее российское посольство в Австралии заявило РИА Новости, что распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи.
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