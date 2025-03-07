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Суд в Австралии в очередной раз перенес слушание по делу россиян о шпионаже
Суд в Австралии в очередной раз перенес слушание по делу россиян о шпионаже - РИА Новости, 07.03.2025
Суд в Австралии в очередной раз перенес слушание по делу россиян о шпионаже
Суд в австралийском городе Брисбен перенес еще на две недели слушание по делу обвиняемых в шпионаже российских граждан Киры и Игоря Королевых, запланированного... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:10:00+03:00
2025-03-07T10:10:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Суд в австралийском городе Брисбен перенес еще на две недели слушание по делу обвиняемых в шпионаже российских граждан Киры и Игоря Королевых, запланированного на 7 марта, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии."По нашей информации, заседание перенесли на две недели", - сказали в российской дипмиссии.В конце сентября 2024 года состоялось первое слушание по делу пары, следующее было назначено на 20 декабря, но позже было перенесено на 7 марта 2025. По данным австралийского канала ABC, тогда причиной отсрочки стал "значительный объем" доказательств на иностранном языке, которые были найдены на ранее изъятых устройствах и требовали времени для изучения.В июле 2024 года правоохранительные органы Австралии арестовали супружескую пару с российскими паспортами по обвинению в якобы шпионаже в пользу России. Позже австралийский суд назвал имена арестованных - это Кира и Игорь Королевы. В федеральной полиции утверждают, что Кира Королева, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, якобы попросила мужа, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.Ранее российское посольство в Австралии заявило РИА Новости, что распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи.
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россия, австралия, в мире
Россия, Австралия, В мире
Суд в Австралии в очередной раз перенес слушание по делу россиян о шпионаже
Суд в Австралии перенес слушание по делу о шпионаже российских граждан
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Суд в австралийском городе Брисбен перенес еще на две недели слушание по делу обвиняемых в шпионаже российских граждан Киры и Игоря Королевых, запланированного на 7 марта, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии.
"По нашей информации, заседание перенесли на две недели", - сказали в российской дипмиссии.
В конце сентября 2024 года состоялось первое слушание по делу пары, следующее было назначено на 20 декабря, но позже было перенесено на 7 марта 2025. По данным австралийского канала ABC, тогда причиной отсрочки стал "значительный объем" доказательств на иностранном языке, которые были найдены на ранее изъятых устройствах и требовали времени для изучения.
В июле 2024 года правоохранительные органы Австралии арестовали супружескую пару с российскими паспортами по обвинению в якобы шпионаже в пользу России. Позже австралийский суд назвал имена арестованных - это Кира и Игорь Королевы. В федеральной полиции утверждают, что Кира Королева, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, якобы попросила мужа, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.
Ранее российское посольство в Австралии заявило РИА Новости, что распространение информации об аресте граждан РФ
в Австралии
по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи.