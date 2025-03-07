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В Тюмени задержали студентку, пытавшуюся поджечь ресторан - РИА Новости, 07.03.2025
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17:33 07.03.2025 (обновлено: 17:48 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/studentka-2003697658.html
В Тюмени задержали студентку, пытавшуюся поджечь ресторан
В Тюмени задержали студентку, пытавшуюся поджечь ресторан - РИА Новости, 07.03.2025
В Тюмени задержали студентку, пытавшуюся поджечь ресторан
Полиция Тюмени задержала при попытке покинуть город 21-летнюю студентку, которая подожгла в ресторане рюкзак и ушла, по словам девушки, ее заставили это сделать РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:33:00+03:00
2025-03-07T17:48:00+03:00
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ТЮМЕНЬ, 7 мар – РИА Новости. Полиция Тюмени задержала при попытке покинуть город 21-летнюю студентку, которая подожгла в ресторане рюкзак и ушла, по словам девушки, ее заставили это сделать неизвестные, представившиеся сотрудниками спецслужб, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области. Представитель ресторана сообщил в полицию, что неизвестная девушка подожгла на стуле в их помещении свой рюкзак и скрылась. Через несколько часов подозреваемую задержали при попытке покинуть город. Ею оказалась несудимая 21-летняя студентка местного вуза, а в рюкзаке у нее была емкость с зажигательной смесью. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ. Фигурантка задержана… Проводятся следственные действия, направленные на установление полных обстоятельств произошедшего, в том числе для дачи правовой оценки противоправных действий в отношении девушки и установления причастных к преступной деятельности", - указано в сообщении пресс-службы. По предварительным данным, девушка действовала по инструкциям неизвестных. Сначала она по указке псевдосотрудников банка оформила кредит на 112 тысяч рублей и перевела деньги на указанный ими безопасный счет. После этого ей начали звонить якобы сотрудники спецслужб с угрозой привлечения её к уголовной ответственности за перевод денег в поддержку иностранного государства, что является преступлением. Они предложили девушке оказать содействие в изобличении агентов иностранного государства, первым заданием стал поджог в одном из ресторанов. Перечисленные статьи Уголовного кодекса предполагают наказание за приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также умышленное уничтожение или повреждение имущества.
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991050363.html
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происшествия, россия, тюмень, тюменская область
Происшествия, Россия, Тюмень, Тюменская область
В Тюмени задержали студентку, пытавшуюся поджечь ресторан

В Тюмени задержали студентку, которая подожгла в ресторане рюкзак и ушла

© УМВД России по Тюменской областиМомент поджога в помещении ресторана в Тюмени. Кадр видео
Момент поджога в помещении ресторана в Тюмени. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© УМВД России по Тюменской области
Момент поджога в помещении ресторана в Тюмени. Кадр видео
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ТЮМЕНЬ, 7 мар – РИА Новости. Полиция Тюмени задержала при попытке покинуть город 21-летнюю студентку, которая подожгла в ресторане рюкзак и ушла, по словам девушки, ее заставили это сделать неизвестные, представившиеся сотрудниками спецслужб, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.
Представитель ресторана сообщил в полицию, что неизвестная девушка подожгла на стуле в их помещении свой рюкзак и скрылась. Через несколько часов подозреваемую задержали при попытке покинуть город. Ею оказалась несудимая 21-летняя студентка местного вуза, а в рюкзаке у нее была емкость с зажигательной смесью.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ. Фигурантка задержана… Проводятся следственные действия, направленные на установление полных обстоятельств произошедшего, в том числе для дачи правовой оценки противоправных действий в отношении девушки и установления причастных к преступной деятельности", - указано в сообщении пресс-службы.
По предварительным данным, девушка действовала по инструкциям неизвестных. Сначала она по указке псевдосотрудников банка оформила кредит на 112 тысяч рублей и перевела деньги на указанный ими безопасный счет. После этого ей начали звонить якобы сотрудники спецслужб с угрозой привлечения её к уголовной ответственности за перевод денег в поддержку иностранного государства, что является преступлением. Они предложили девушке оказать содействие в изобличении агентов иностранного государства, первым заданием стал поджог в одном из ресторанов.
Перечисленные статьи Уголовного кодекса предполагают наказание за приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также умышленное уничтожение или повреждение имущества.
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