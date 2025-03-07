https://ria.ru/20250307/studentka-2003697658.html

В Тюмени задержали студентку, пытавшуюся поджечь ресторан

В Тюмени задержали студентку, пытавшуюся поджечь ресторан - РИА Новости, 07.03.2025

В Тюмени задержали студентку, пытавшуюся поджечь ресторан

Полиция Тюмени задержала при попытке покинуть город 21-летнюю студентку, которая подожгла в ресторане рюкзак и ушла, по словам девушки, ее заставили это сделать РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:33:00+03:00

2025-03-07T17:33:00+03:00

2025-03-07T17:48:00+03:00

происшествия

россия

тюмень

тюменская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003704835_0:0:2238:1260_1920x0_80_0_0_601468af5638e8e9a4b810c49d072942.jpg

ТЮМЕНЬ, 7 мар – РИА Новости. Полиция Тюмени задержала при попытке покинуть город 21-летнюю студентку, которая подожгла в ресторане рюкзак и ушла, по словам девушки, ее заставили это сделать неизвестные, представившиеся сотрудниками спецслужб, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области. Представитель ресторана сообщил в полицию, что неизвестная девушка подожгла на стуле в их помещении свой рюкзак и скрылась. Через несколько часов подозреваемую задержали при попытке покинуть город. Ею оказалась несудимая 21-летняя студентка местного вуза, а в рюкзаке у нее была емкость с зажигательной смесью. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ. Фигурантка задержана… Проводятся следственные действия, направленные на установление полных обстоятельств произошедшего, в том числе для дачи правовой оценки противоправных действий в отношении девушки и установления причастных к преступной деятельности", - указано в сообщении пресс-службы. По предварительным данным, девушка действовала по инструкциям неизвестных. Сначала она по указке псевдосотрудников банка оформила кредит на 112 тысяч рублей и перевела деньги на указанный ими безопасный счет. После этого ей начали звонить якобы сотрудники спецслужб с угрозой привлечения её к уголовной ответственности за перевод денег в поддержку иностранного государства, что является преступлением. Они предложили девушке оказать содействие в изобличении агентов иностранного государства, первым заданием стал поджог в одном из ресторанов. Перечисленные статьи Уголовного кодекса предполагают наказание за приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также умышленное уничтожение или повреждение имущества.

https://ria.ru/20241225/ukraina-1991050363.html

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

россия

тюмень

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, тюмень, тюменская область