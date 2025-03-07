https://ria.ru/20250307/starship-2003525754.html

SpaceX потеряла корабль Starship во время тестового полета

SpaceX потеряла корабль Starship во время тестового полета - РИА Новости, 07.03.2025

SpaceX потеряла корабль Starship во время тестового полета

Компания SpaceX сообщила о потере космического корабля Starship во время восьмого тестового запуска, старт ракеты-носителя с космодрома Starbase в Техасе... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T02:52:00+03:00

2025-03-07T02:52:00+03:00

2025-03-07T09:32:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Компания SpaceX сообщила о потере космического корабля Starship во время восьмого тестового запуска, старт ракеты-носителя с космодрома Starbase в Техасе состоялся в 02:34 мск."У нас был успешный запуск, успешное разделение, успешно захвачена ракета-носитель, к сожалению, мы потеряли связь, мы больше не получаем телеметрию с корабля", — заявил представитель SpaceX во время трансляции.При этом ракетный ускоритель Super Heavy успешно вернулся на стартовую площадку.Позднее компания уточнила, что во время выведения корабля на орбиту произошел "быстрый внеплановый демонтаж". Этот термин стал популярным, после того как в апреле 2023 года специалисты SpaceX таким образом описали взрыв аппарата после старта."Мы проанализируем данные сегодняшних летных испытаний, чтобы лучше понять их причину. Как всегда, успех приходит, когда мы учимся, и сегодняшний полет позволит извлечь дополнительные уроки для повышения надежности Starship", — написала компания в X.Между тем пользователи соцсетей публикуют многочисленные видео с, предположительно, падающими обломками Starship. Это вторая подряд потеря космического корабля. Испытания 17 января, седьмые по счету, также завершились неудачей.Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года — тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре разрушился. Второй испытательный запуск провели в ноябре, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль развалился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024-го и было признано успешным. Четвертое испытание состоялось в июне. SpaceX 13 октября сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета, шестой полет 20 ноября также был успешным.

https://ria.ru/20250307/florida-2003528254.html

https://ria.ru/20250304/voskhod-2002887760.html

https://ria.ru/20250307/luna-2003521075.html

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