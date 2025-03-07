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СМИ: неудачный запуск Starship нарушил маршруты около 240 рейсов в США - РИА Новости, 07.03.2025
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22:37 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/ssha-2003741455.html
СМИ: неудачный запуск Starship нарушил маршруты около 240 рейсов в США
СМИ: неудачный запуск Starship нарушил маршруты около 240 рейсов в США - РИА Новости, 07.03.2025
СМИ: неудачный запуск Starship нарушил маршруты около 240 рейсов в США
Неудачный запуск космического корабля Starship нарушил маршруты около 240 рейсов в США в четверг, более двух десятков самолетов были вынуждены сменить курс... РИА Новости, 07.03.2025
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Неудачный запуск космического корабля Starship нарушил маршруты около 240 рейсов в США в четверг, более двух десятков самолетов были вынуждены сменить курс из-за обломков, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США. Ранее FAA сообщало о временном закрытии аэропортов в городах Майами, Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич. "Взрыв космического корабля Starship компании SpaceX в четверг нарушил около 240 рейсов, в том числе потребовал перенаправления более двух десятков самолетов из-за проблем с космическим мусором", - пишет Рейтер со ссылкой на FAA. Исходя из заявления FAA, инцидент привел к 171 задержке вылета, 28 рейсов были перенаправлены, а посадка 40 самолетов, находившихся в воздухе, была задержана в среднем на 22 минуты. Ранее компания SpaceX сообщила, что во время выведения космического корабля Starship на орбиту произошел "быстрый внеплановый демонтаж". Этот термин стал популярным после того, как в апреле 2023 года специалисты SpaceX таким образом описали взрыв аппарата после старта.
https://ria.ru/20250128/starship-1995908476.html
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сша, майами, орландо, faa, spacex, в мире
США, Майами, Орландо, FAA, SpaceX, В мире
СМИ: неудачный запуск Starship нарушил маршруты около 240 рейсов в США

Неудачный запуск Starship нарушил маршруты около 240 рейсов в США

© AP Photo / Eric GayКосмический корабль SpaceX Starship после старта в штате Техас
Космический корабль SpaceX Starship после старта в штате Техас - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Eric Gay
Космический корабль SpaceX Starship после старта в штате Техас. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Неудачный запуск космического корабля Starship нарушил маршруты около 240 рейсов в США в четверг, более двух десятков самолетов были вынуждены сменить курс из-за обломков, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.
Ранее FAA сообщало о временном закрытии аэропортов в городах Майами, Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич.
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"Взрыв космического корабля Starship компании SpaceX в четверг нарушил около 240 рейсов, в том числе потребовал перенаправления более двух десятков самолетов из-за проблем с космическим мусором", - пишет Рейтер со ссылкой на FAA.
Исходя из заявления FAA, инцидент привел к 171 задержке вылета, 28 рейсов были перенаправлены, а посадка 40 самолетов, находившихся в воздухе, была задержана в среднем на 22 минуты.
Ранее компания SpaceX сообщила, что во время выведения космического корабля Starship на орбиту произошел "быстрый внеплановый демонтаж". Этот термин стал популярным после того, как в апреле 2023 года специалисты SpaceX таким образом описали взрыв аппарата после старта.
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