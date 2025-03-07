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В США вернули практику содержания мигрантов с детьми в специальных центрах - РИА Новости, 07.03.2025
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15:59 07.03.2025 (обновлено: 16:18 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/ssha-2003656743.html
В США вернули практику содержания мигрантов с детьми в специальных центрах
В США вернули практику содержания мигрантов с детьми в специальных центрах - РИА Новости, 07.03.2025
В США вернули практику содержания мигрантов с детьми в специальных центрах
США возвращают практику содержания в специальных центрах семей мигрантов с детьми, сообщает телеканал CBS со ссылкой на отчет иммиграционной и таможенной службы РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:59:00+03:00
2025-03-07T16:18:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
миграция
техас
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. США возвращают практику содержания в специальных центрах семей мигрантов с детьми, сообщает телеканал CBS со ссылкой на отчет иммиграционной и таможенной службы (ICE). "Администрация (президента США Дональда) Трампа возрождает... практику содержания семей мигрантов с детьми" , - говорится в публикации. Согласно отчету ICE, в четверг в штате Техас в специальном центре была размещена первая семья мигрантов. В день инаугурации 20 января Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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в мире, сша, дональд трамп, миграция, техас
В мире, США, Дональд Трамп, Миграция, Техас
В США вернули практику содержания мигрантов с детьми в специальных центрах

CBS: США возвращают практику содержания в спеццентрах семей мигрантов с детьми

© AP Photo / Andres LeightonДосмотр мигрантов в штате Техас
Досмотр мигрантов в штате Техас - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Andres Leighton
Досмотр мигрантов в штате Техас. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. США возвращают практику содержания в специальных центрах семей мигрантов с детьми, сообщает телеканал CBS со ссылкой на отчет иммиграционной и таможенной службы (ICE).
"Администрация (президента США Дональда) Трампа возрождает... практику содержания семей мигрантов с детьми" , - говорится в публикации.
Согласно отчету ICE, в четверг в штате Техас в специальном центре была размещена первая семья мигрантов.
В день инаугурации 20 января Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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В миреСШАДональд ТрампМиграцияТехас
 
 
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