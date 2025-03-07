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В США вернули практику содержания мигрантов с детьми в специальных центрах

В США вернули практику содержания мигрантов с детьми в специальных центрах - РИА Новости, 07.03.2025

В США вернули практику содержания мигрантов с детьми в специальных центрах

США возвращают практику содержания в специальных центрах семей мигрантов с детьми, сообщает телеканал CBS со ссылкой на отчет иммиграционной и таможенной службы РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:59:00+03:00

2025-03-07T15:59:00+03:00

2025-03-07T16:18:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. США возвращают практику содержания в специальных центрах семей мигрантов с детьми, сообщает телеканал CBS со ссылкой на отчет иммиграционной и таможенной службы (ICE). "Администрация (президента США Дональда) Трампа возрождает... практику содержания семей мигрантов с детьми" , - говорится в публикации. Согласно отчету ICE, в четверг в штате Техас в специальном центре была размещена первая семья мигрантов. В день инаугурации 20 января Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250301/migrant-2002501960.html

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в мире, сша, дональд трамп, миграция, техас